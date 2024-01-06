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Скандал у Берліні: мер закрутив службовий роман

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандал у Берліні: мер закрутив службовий роман
Через роман із 40-річною берлінською сенаторкою Катаріною Гюнтер-Вюнш мера Берліна закликали піти у відставку
фото з відкритих джерел

51-річний Кай Вегнер у грудні 2023 року пішов із сім'ї, залишивши дружину з двома дітьми

У німецькій столиці – Берліні – спалахнув скандал через службовий роман бургомістра (міського голови, – ред.) Кая Вегнера – його закликали піти у відставку. Про це пише Bild.

Відомо, що 51-річний Кай Вегнер у грудні 2023 року пішов із сім'ї, залишивши дружину з двома дітьми.

Скандал у Берліні: мер закрутив службовий роман фото 1

Згодом з'ясувалося, що у нього роман із 40-річною берлінською сенаторкою (міністром) Катаріною Гюнтер-Вюнш, яка відповідає за освіту у Берліні. Обидва належать до консервативної партії ХДС (Християнсько-демократичний союз, – ред.).

Як пише оглядач Bild, у багатьох держкомпаніях Німеччини романтичні стосунки у керівництві заборонені.

Голова Асоціації платників податків Берліна Олександр Краус заявив, що навколо Вегнера склалася «складна ситуація», оскільки «бургомістр застосовує до свого партнера інші стандарти, ніж до інших сенаторів».

Лідер парламентської групи «Зелених» у міських зборах Вернер Граф заявив про конфлікт інтересів через роман мера Берліна Кая Вегнера.

Нагадаємо, Берлін продовжує підтримувати Україну в обороні, однак федеральний уряд не може змусити українських чоловіків, які перебувають у Німеччині, повернутися додому і служити в армії.

Теги: партії скандал роман конфлікт Німеччина

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