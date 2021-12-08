Стерненко показав річ, яка врятувала йому життя (відео)
Блогер пригадав подробиці одного з пережитих нападів
Відомий український блогер та громадський активіст Сергій Стерненко зобов’язаний життям пристрою для куріння однієї з популярних марок. Про це він розповів в ефірі світоглядного токшоу «Інструкція» на Youtube-каналі «Антропологія».
«Це пристрій до куріння. Не будемо рекламувати його марку, адже я проти тютюну та алкоголю, але ця річ у 2018 році врятувала мені життя», – пояснив блогер.
Стерненко уточнив, 7 лютого 2018 року, коли на нього було здійснено перший напад, в його кишені перебував цей пристрій.
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«І коли мене били, а били мене палицею з вставленими лезами і розрізали там одяг, розрізали мені ногу і були ушкодження ще на автомобілі, то один з ударів прийшовся в ту частину живота мого, ліву, перебував цей пристрій. І він прийняв на себе цей удар замість мого живота. Це лезо там лишило зазубрину десь на сантиметр-півтора і після пристрій ще півроку працював», – пояснив Сергій Стерненко.
Активіст додав, що коли річ все-таки вийшла з ладу та він прийшов до магазину за новим таким пристроєм, почувши цю історію, продавці віддали йому аналогічний прилад безкоштовно.
Наостанок блогер зазначив, що наразі є противником куріння та вважає, що курити не варто.
Нагадаємо, нещодавно Сергій Стерненко повідомив, що виграв суд у СБУ.