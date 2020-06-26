Суд у справі Стерненка оголосив перерву



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Суд обґрунтував своє рішення тим, що є багато охочих взяти Стерненка на поруки та існує потреба у вивченні додаткових матеріалів у справі

Суд оголосив перерву до 11.00 3 липня 2020 року

Апеляційний суд міста Києва оголосив перерву до 11.00 3 липня 2020 року у розгляді клопотання захисту ексочільнику одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку щодо зміни йому запобіжного заходу. Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що суд обґрунтував своє рішення тим, що є багато охочих взяти Стерненка на поруки та існує потреба у вивченні додаткових матеріалів у справі.

Як повідомлялося, 26 червня захист екслідера одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка оголосив відвід прокурору у його справі Миколі Бозовуляку, проте суд відмовив.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.

Раніше повідомлялося, що адвокати оскаржили домашній арешт для Стерненка.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

«Цю ухвалу неможливо виконати», – наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням активістом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше – державну охорону.