Суддю Конституційного суду у відставці переобрано на відповідальну посаду у Венеційській Комісії

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Суддю Конституційного суду у відставці переобрано на відповідальну посаду у Венеційській Комісії
З кінця 90-х Сергій Головатий обіймав різні керівні посади в системі робочих органів Венеційської комісії
фото: Конституційний суд

Сергій Головатий втретє став головою підкомісії з правовладдя («верховенства права»)

Сьогодні суддю Конституційного суду у відставці і члена Венеційської Комісії від України Сергія Головатого переобрано на посаду голови підкомісії з правовладдя («верховенства права») Венеційської Комісії. Як повідомляють джерела «Главкома», це вже третя каденція Головатого на цій посаді. Його переобрано на два роки. Статус Сергія Головатого дозволить йому входити до складу розширеного бюро Венеційської Комісії – одного з її керівних органів.

Крім того, на цій же пленарній сесії Венеційська Комісія ухвалила документ «Оновлене мірило правовладдя» та висновок щодо проєкту Закону України про внесення змін до законодавства в питанні конкурсного добору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України.

Додамо, що, починаючи з 1997 року, Сергій Головатий обіймав різні керівні посади в системі робочих органів Венеційської Комісії: віцепрезидента та члена Бюро; голови підкомісії з правовладдя («верховенства права»). У 2016 році суддю Головатого нагороджено спеціальною медаллю Pro Merito («За заслуги») за «вагомий особистий внесок в роботу Венеційської Комісії».

Як повідомляв «Главком», 29 травня 2024 року виповнилося 70 років тодішньому виконувачу обов’язків голови Конституційного суду, судді Сергію Головатому. Це був його останній робочий день на суддівській посаді. Згідно із статтею 20 закону про Конституційний суд України, повноваження судді припиняються у разі досягнення ним 70 років. Водночас термін дев’ятирічних повноважень судді Головатого (якби не віковий ценз) мав би закінчитися у березні 2027 року.

