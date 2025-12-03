Вищий суд Польщі заборонив діяльність Комуністичної партії

Трибунал визнав, що діяльність Комуністичної партії суперечить конституції, забороняючи пропаганду тоталітарних режимів

Польський Конституційний трибунал у середу, 3 грудня, заборонив діяльність Комуністичної партії Польщі. Рішення суду передбачає виключення партії з офіційного реєстру. Про це повідомляє Polsat News.

Найвищий суд Польщі постановив, що цілі та діяльність Комуністичної партії суперечать положенням польської конституції – вона забороняє функціонування партій, що пропагують тоталітарні режими: нацизм, фашизм і комунізм.

У результаті було винесено вирок про оголошення Комуністичної партії Польщі нелегальною та її виключення з реєстру партій.

«У правовому полі Республіки Польща немає місця партії, яка прославляє злочинців і комуністичні режими, відповідальні за смерть мільйонів людей, включно з нашими співвітчизниками, громадянами Польщі», – сказала в обґрунтуванні рішення суддя Конституційного трибуналу Кристина Павлович.

Перед ухваленням рішення Комуністичний інтернаціонал, що об’єднує 35 комуністичних партій у світі, розкритикував дії Польщі заборонити політсилу.

«Ця спроба заборонити Комуністичну партію Польщі є кульмінацією попередніх зусиль польської буржуазії та уряду, підтриманих ЄС, офіційною ідеологією якого є антикомунізм», – йшлось у спільній заяві Інтернаціоналу.

Комуністична партія Польщі була заснована у 2002 році. Її засновники були членами Союзу польських комуністів «Пролетаріат», який утворився після падіння комуністичного режиму в Польщі.

Нагадаємо, що у 2020 році генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро подав до Конституційного суду клопотання про заборону польської Комуністичної партії.