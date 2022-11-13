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Суха та тепла: прогноз погоди на 13 листопада

Альона Боженко
glavcom.ua
Суха та тепла: прогноз погоди на 13 листопада
Якою буде погода 13 листопада
фото: glavcom.ua

У Києві у неділю буде мінлива хмарність

У неділю, 13 листопада, в Україні ще триматиметься тепла і суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах очікується мінлива хмарність, але без суттєвих опадів. У Карпатському регіоні спостерігатиметься ранковий туман. Температура повітря вдень становитиме +7...+12°С, вночі +4...+9°С. У Карпатах вночі стовпчики термометрів опустяться до 0°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У північній частині України упродовж дня хмарно, але з проясненнями. Опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме +8...+13°С, вночі +4...+9°С. На півдні 13 листопада спостерігатимуться періодичні прояснення, а температура повітря зросте до +10...+15°С. Ввечері стовпчики термометрів опустяться до +3...+8°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На сході вдень відчуватиметься +8...+13°С, а вночі температура опуститься до +4...+9°С. Втер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. У центральних областях вдень до +9…+14°С, вночі +4...+9°С. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. 

У Києві у неділю буде мінлива хмарність. Вночі прогнозують +6...+8°С градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +10..+12°С.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: вітер повітря Укргідрометцентр прогноз погоди

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