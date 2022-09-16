В Умані спрацювала ППО: є руйнування

Внаслідок роботи ППО сталося аварійне відключення об’єктів електропостачання

Під час останньої повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Черкаської ОВА.

«На щастя, люди не постраждали. Маємо незначні пошкодження кількох нежитлових будівель і аварійне відключення об’єктів електропостачання. Невдовзі їхня робота буде відновлена», – йдеться в повідомленні.

Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони командування «Схід» збили три крилаті ракети «Іскандер-К» на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області.

Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.