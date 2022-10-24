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Температура повітря буде комфортною: прогноз погоди на 24 жовтня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Температура повітря буде комфортною: прогноз погоди на 24 жовтня
дощі пройдуть лише у східних областях
фото ілюстративне

24 жовтня в Україні переважатиме волога погода, а температура повітря буде комфортною

24 жовтня, у понеділок, буде хоч і вогко, проте без істотних опадів. Про це повідомляє meteoprog.ua.

Найближчої ночі пройдуть дощі в східних областях. Але вже завтра вдень – скрізь без особливих опадів. Тумани періодичні, щоправда. Температура повітря в Україні досить комфортна, +10, +18 градусів.

У Києві понеділок буде без дощу, вдень до +14, +15 градусів. Далі – знову дощі, але не холодно.

Температура повітря буде комфортною: прогноз погоди на 24 жовтня фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

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Теги: прогноз погоди Україна

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