«Боєць енергетичного фронту»: гендиректор Yasno приміряв новий образ (фото)

Генеральний директор Yasno похизувався у нових піджаках від українського бренду

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко вирішив спробувати себе у новій ролі, та став обличчям рекламної кампанії бренду українського одягу Indposhiv Casual. Таку інформацію поширила пресслужба Indposhiv.

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У команді бренду пояснюють свій вибір героя тим, що в рекламних кампаніях їм важливо показувати те, чим вони пишаються найбільше – ідеально створеним одягом і своїми клієнтами. Тому обличчям кампанії або нової колекції стають чоловіки з подібними цінностями, які транслює бренд.

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«Сергій – боєць енергетичного фронту, який був на варті зими, яку ми пережили. Те, що саме він став обличчям нашої весняної кампанії є дуже символічним, адже весна це про світло, яке він уособлює. Нам дуже подобається показувати світу таких чоловіків у різних образах, які підкреслюють їх унікальну особистість», – розповідає засновниця Катерина Возіанова.

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Самому генеральному директору Yasno новий досвід у ролі моделі теж сподобався, бо він вважає костюми своєю формою

«Одяг від Indposhiv Bespoke та Indposhiv Casual дає особисто мені відчуття впевненості та непереможності, як обладунки чи зброя. Одягати зранку піджак або костюм – це для мене ритуал, моя форма. Я не хочу відмовлятися від ритуалів, які роблять моє життя моїм, навіть попри війну», – зазначив Сергій Коваленко.

Цікаво, що весь одяг з цієї колекції створюється вручну та за принципами bespoke, але не по індивідуальних мірках, а за лекалами, які розробляли упродовж останніх 14 років.

Нагадаємо, обличчям минулої кампанії став український військовий та боєць полку «Азов» із позивним «Гендальф» Ілля Самойленко. Спеціально для ного команда бренду створила костюм з індивідуальним кроєм лівого рукава – у 2017 році під час бойових дій на сході України Самойленко втратив руку.