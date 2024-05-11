Невеликий дощ, до 19° тепла: прогноз погоди на 11 травня

Вночі без опадів, очікуються лише на Чернігівщині та Сумщині

11 травня у низці областей очікується невеликий дощ. Температура вдень сягатиме до 19° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, очікуються лише на Чернігівщині та Сумщині. Протягом дня в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 5° до 10° тепла. Вдень переважно сягатиме 14-19° тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході очікується до 22°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Уночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 5° до 10° тепла вночі та 14-19° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 8-10° тепла вночі та 16-18° тепла вдень.