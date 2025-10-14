Тероборона Тернопільщини пояснила нові підходи до мобілізаційних заходів

Новий підхід має підвищити довіру до мобілізаційних заходів та забезпечити рівність перед законом

Мобілізаційні заходи з оповіщення населення проводитимуть за участю бойових підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільський обласний ТЦК СП.

У повідомленні ТЦК зазначається: «В умовах повномасштабної війни кожен громадянин України мобілізаційного віку має усвідомлювати особисту відповідальність перед своїми близькими, громадою та країною, яка сьогодні боронить своє існування».

Про новий підхід до мобілізації ТЦК пише: «Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства».

ТЦК спростовує міф про нерівну мобілізацію: «Поширена теза, що «воюють лише бідні» не відповідає дійсності. Сьогодні, на фронті служать українці з усіх регіонів і соціальних верств: підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі і т.д., вони різні, але їх об’єднує спільна мета – зберегти країну. На жаль, деякі громадяни України намагаються уникнути мобілізації посилаючись на статус або зв’язки, або ж інші «розумні» на їх погляд дії, які начебто мають їх «убезпечити» від мобілізації. Та такі їхні кроки не лише порушують військово-облікове законодавство, а й є проявом неповаги до тих, хто вже на передовій, хто дає їм можливість ще підготуватись, стати сильнішими та впевненішими».

Центр комплектування наголошує на актуальності мобілізаційних заходів та рівності їх проведення для всіх громадян мобілізаційного віку: «Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про «не рівну мобілізацію». Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки».

Наголошуючи на відповідальності, центр підкреслює: «Закликаємо всіх громадян мобілізаційного віку відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків, своєчасно оновлювати військово-облікові дані та підтримувати Збройні Сили».

Нагадаємо, що командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський запропонував створити нову армію, набираючи 16–18-річних юнаків. За його словами, за п’ять років з них можна підготувати професійних військових. Стратегічний план такої підготовки вже розроблено та передано вищому керівництву.