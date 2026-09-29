Огірки й картопля дорожчають, цибуля дешевшає: як змінилися ціни в Україні

Ріпчаста цибуля дещо здешевіла й реалізується по 11-15 грн/кг

За останній тиждень на українському ринку зафіксовано зростання гуртової вартості низки овочів. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Картполя зросла до 12-14 грн/кг, морква до 12-15 грн/кг та огірки, чий цінник досяг 40-60 грн/кг, тоді як ріпчаста цибуля дещо здешевіла й реалізується по 11-15 грн/кг. Ціни на помідори лишилися стабільними, а на кабачки та баклажани трохи розширили свій верхній діапазон.

У фруктово-ягідному сегменті також відбулися відчутні коригування: зауважено зниження вартості груш до 20-50 грн/кг та винограду до 50-100 грн/кг, водночас кавуни, дині та нектарини продовжили дорожчати. Найістотніший ціновий стрибок зафіксовано на сливи, вартість яких за тижневий період подвоїлася й становить 40-80 грн за кілограм.

Нагадаємо, наприкінці вересня ціни на молочні продукти в Україні змінювалися різноспрямовано. Молоко та твердий сир протягом місяця подорожчали, тоді як кефір і вершкове масло стали дешевшими. Зокрема, середня ціна твердого сиру «Комо Традиційний» 50% з початку вересня зросла з 600,72 грн до 616,32 грн за кілограм, а масло «Селянське» 72,5% у пачці 200 г подешевшало зі 128,33 грн до 123,67 грн. Водночас за рік усі чотири молочні позиції стали дорожчими.

Також наприкінці вересня відрізняються ціни на овочі, зокрема помідори. Середня вартість кілограма помідорів «Сливка» становить 52,25 грн. Водночас у різних супермаркетах ціна може суттєво відрізнятися: у Megamarket кілограм «Сливки» коштує 34,50 грн, тоді як у Novus – 69,99 грн.

Водночас протягом вересня змінювалася і вартість продуктів для приготування борщу. У середині місяця ціна набору продуктів для каструлі класичного борщу становила близько 144 грн проти 142 грн на початку вересня. При цьому картопля, цибуля, морква та помідори подешевшали, а капуста, свинячі ребра, олія та буряк – подорожчали.