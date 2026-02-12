Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими
Комунальники наголошують: справна робота каналізації взимку залежить не від солі, а від культури споживання
фото ua.depositphotos.com

Комунальники наголошують: затори в трубах виникають не через мороз 

У київських пабліках та соцмережах поширюється чергова «експертна» порада: нібито під час морозів у каналізацію треба засипати сіль, щоб труби не замерзли. Фахівці «Київводоканалу» та керуючих компаній столиці офіційно заявляють – це не лише марно, а й шкідливо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Чому сіль у каналізації не потрібна?

По-перше, каналізаційні труби в Києві прокладені на глибині понад 1,2 метра – це нижче рівня промерзання ґрунту. По-друге, будинкова система працює за принципом самопливу: вода в ній не стоїть, а постійно рухається, тому замерзнути просто не встигає. А ось надлишок солі може пошкодити очисні споруди та погіршити якість очищення стоків.

Комунальники наголошують: затори в трубах виникають не через мороз, а через те, що мешканці використовують унітаз як смітник.

Що заборонено викидати в каналізацію й чому

  • Жир та олія: вони холонуть у трубах, тверднуть і «цементують» усе, що летить слідом.
  • Наповнювач для котячих туалетів: глиняний перетворюється на «бетон» у коліні унітазу, а деревний розбухає і створює щільний корок.
  • Засоби гігієни та серветки: навіть ті, на яких написано «можна змивати», насправді не розчиняються і миттєво блокують систему.
  • Волосся та шерсть: вони працюють як сітка, виловлюючи дрібне сміття і нарощуючи величезні пробки.
  • Презервативи: вони не розкладаються, а надуваються у трубах, діючи як повітряний затор.
  • Будівельне сміття: пісок та залишки шпаклівки просто осідають на дні труб, наглухо «вбиваючи» водовідведення.

Комунальники наголошують: справна робота каналізації взимку залежить не від солі, а від культури споживання.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.  

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

До слова, Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими. Відновлення стабілізаційних графіків очікується з дня на день, однак роботі енергетиків заважають погодні умови, і тому жодної точної дати поки немає.

Читайте також:

Теги: Київ сміття робота затор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
22 сiчня, 05:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
1 лютого, 15:00
Раніше повідомлялося, що до столиці 3 лютого прибуде генеральний секретар НАТО
У центрі Києва 3 лютого буде обмежено рух транспорту: причина
2 лютого, 22:02
Росіяни вдарили ракетою по обʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста
Масований удар по енергетиці. Шмигаль показав одну з пошкоджених київських ТЕЦ
3 лютого, 18:31
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
5 лютого, 14:12
Дорожньо-транспортна пригода на Кільцевій дорозі. 18 січня 2026 року
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: легковик Lincoln в’їхав у вантажівку Volvo (фото)
19 сiчня, 12:18
Київ отримає три блочно-модульні котельні від Херсона
Енергоколапс у столиці. Допомогу киянам надають найбільш постраждалі Херсон, Кривий Ріг і Запоріжжя
21 сiчня, 07:38
Київ отримав 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu
Київ підсилює транспортну мережу: на маршрути виходять 20 нових автобусів
21 сiчня, 15:55
Кияни у наметі Червоного Хреста
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
26 сiчня, 16:44

Новини

Напад з ножем на киянку: поліція затримала мешканця Донеччини за підозрою у розбої
Напад з ножем на киянку: поліція затримала мешканця Донеччини за підозрою у розбої
«Врятувало правило двох стін»: мешканці Дарницького району розповіли, як пережили нічну атаку
«Врятувало правило двох стін»: мешканці Дарницького району розповіли, як пережили нічну атаку
Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими
Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими
Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
Гроші за безкоштовну довідку для ветерана ЗСУ: у Києві затримано експрацівника лікарні
Гроші за безкоштовну довідку для ветерана ЗСУ: у Києві затримано експрацівника лікарні
Недобуд Sky Towers у Києві вп'яте виставлено на продаж: чим він особливий
Недобуд Sky Towers у Києві вп'яте виставлено на продаж: чим він особливий

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua