Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими

У київських пабліках та соцмережах поширюється чергова «експертна» порада: нібито під час морозів у каналізацію треба засипати сіль, щоб труби не замерзли. Фахівці «Київводоканалу» та керуючих компаній столиці офіційно заявляють – це не лише марно, а й шкідливо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Чому сіль у каналізації не потрібна?

По-перше, каналізаційні труби в Києві прокладені на глибині понад 1,2 метра – це нижче рівня промерзання ґрунту. По-друге, будинкова система працює за принципом самопливу: вода в ній не стоїть, а постійно рухається, тому замерзнути просто не встигає. А ось надлишок солі може пошкодити очисні споруди та погіршити якість очищення стоків.

Комунальники наголошують: затори в трубах виникають не через мороз, а через те, що мешканці використовують унітаз як смітник.

Що заборонено викидати в каналізацію й чому

Жир та олія : вони холонуть у трубах, тверднуть і «цементують» усе, що летить слідом.

: вони холонуть у трубах, тверднуть і «цементують» усе, що летить слідом. Наповнювач для котячих туалетів : глиняний перетворюється на «бетон» у коліні унітазу, а деревний розбухає і створює щільний корок.

: глиняний перетворюється на «бетон» у коліні унітазу, а деревний розбухає і створює щільний корок. Засоби гігієни та серветки : навіть ті, на яких написано «можна змивати», насправді не розчиняються і миттєво блокують систему.

: навіть ті, на яких написано «можна змивати», насправді не розчиняються і миттєво блокують систему. Волосся та шерсть : вони працюють як сітка, виловлюючи дрібне сміття і нарощуючи величезні пробки.

: вони працюють як сітка, виловлюючи дрібне сміття і нарощуючи величезні пробки. Презервативи : вони не розкладаються, а надуваються у трубах, діючи як повітряний затор.

: вони не розкладаються, а надуваються у трубах, діючи як повітряний затор. Будівельне сміття: пісок та залишки шпаклівки просто осідають на дні труб, наглухо «вбиваючи» водовідведення.

Комунальники наголошують: справна робота каналізації взимку залежить не від солі, а від культури споживання.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

До слова, Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими. Відновлення стабілізаційних графіків очікується з дня на день, однак роботі енергетиків заважають погодні умови, і тому жодної точної дати поки немає.