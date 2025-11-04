Рахунки німців за опалення стрімко підскочили

Рахунки за опалення в Німеччині зросли втричі з початку війни в Україні

Енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, призвела до різкого зростання вартості опалення в Німеччині. Змушений перехід на альтернативних постачальників зробив газ значно дорожчим, а комунальні рахунки німців сягнули рекордних показників. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Різке збільшення витрат наочно демонструють приклади звичайних громадян. Так, у Берліні щомісячна плата за опалення для 42-річного освітянина Фернандо зросла зі 140 до 390 євро, тобто майже втричі.

У Німеччині плата за опалення зазвичай включається до орендної плати у вигляді щомісячного кошторису, який коригується наприкінці року. Ця система призвела до неприємних сюрпризів для багатьох орендарів, які стикаються зі все вищими коригувальними рахунками.

За даними Євростату, 13% німецьких домогосподарств витрачають на житло понад 40% свого доходу, що значно вище середньоєвропейського показника і поступається лише Данії.

Аналіз даних підтверджує негативну тенденцію: за даними компанії Techem, за останні чотири роки витрати на опалення досягли рекордного рівня, а сукупне зростання склало 82% порівняно з 2021 роком. Асоціація керуючих нерухомістю прогнозує, що у 2025 році опалення газом квартири площею 70 кв. м коштуватиме 1180 євро на рік, що на 15% більше, ніж у 2024 році.



Економіст з енергетики Інституту німецької економіки (IW) Андреас Фішер зазначає, що газ став дорожчим, оскільки «раніше він надходив переважно трубопроводами, а потім ми потрапили у кризову ситуацію».

Перехід став більш витратним, оскільки значна частина газу тепер поставляється у вигляді зрідженого природного газу (СПГ). Це дорожчий процес, ніж транспортування по трубопроводах. Більшість німецьких домогосподарств, як і раніше, опалюються газом, що робить їх вразливими до коливань світових цін. Фішер не очікує, що опалення подешевшає найближчим часом.

