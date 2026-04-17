$20 млрд в обмін на уран. Axios повідомив деталі таємної угоди між США та Іраном

Головною умовою Вашингтона є повна відмова Тегерана від накопичених запасів збагаченого урану

США та Іран ведуть таємні переговори про масштабний план припинення війни на Близькому Сході. Зокрема, він передбачає розмороження $20 млрд іранських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Спочатку США запропонували розморозити $6 млрд активів і висунули умову, що Іран зможе купувати на ці кошти лише продукти харчування, ліки та іншу гуманітарну допомогу. Іранці вимагали розморозити $27 млрд. Під час останніх обговорень фігурувала цифра у $20 млрд.

Як йдеться у матеріалі, головною умовою Вашингтона є повна відмова Тегерана від накопичених запасів збагаченого урану. За словами джерел, проінформовані про хід дискусій, Білий дім прагне позбавити Іран доступу до майже 2 тис. кг ядерного палива, зокрема 450 кг урану, збагаченого до критичних 60%.

Наразі відомо, що сторони вже обговорюють компромісну формулу: частину високозбагаченого матеріалу вивезуть до третьої країни, а решту розбавлять безпосередньо в Ірані під суворим міжнародним наглядом.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що новий раунд переговорів може відбутися вже на цих вихідних. Зустріч делегацій запланована на неділю, 19 квітня, в Ісламабаді. Також глава США додав, що Іран нібито погодився передати Вашингтону запаси збагаченого урану та зробити «дуже, дуже потужну заяву... про те, що вони не матимуть ядерної зброї».

США наполягають на 20-річному мораторії на збагачення урану, тоді як Тегеран пропонує лише п'ять років. Крім того, тристорінковий меморандум зобов'язує Іран вивести всі ядерні об'єкти на поверхню, залишивши підземні бункери поза експлуатацією, пише ЗМІ.

На думку американських чиновників, іранська сторона все ще намагається зберегти частину своїх амбіцій. «Іран явно хоче $20 млрд – і набагато більше. Вони явно хочуть продавати нафту за ринковими цінами без санкцій... Але вони також хочуть мати цю програму ядерної зброї. Вони хочуть фінансувати терористів, таких як Хамас. І вони не хочуть відмовитися від цього настільки, щоб отримати те, що ми пропонуємо», – підкреслив представник США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня. За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану.

До слова, Трамп вважає, що війна з Іраном завершена.