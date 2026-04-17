$20 млрд в обмін на уран. Axios повідомив деталі таємної угоди між США та Іраном

Ростислав Вонс
Білий дім прагне позбавити Іран доступу до майже 2 тис. кг ядерного палива
фото: Getty Images

Головною умовою Вашингтона є повна відмова Тегерана від накопичених запасів збагаченого урану

США та Іран ведуть таємні переговори про масштабний план припинення війни на Близькому Сході. Зокрема, він передбачає розмороження $20 млрд іранських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Спочатку США запропонували розморозити $6 млрд активів і висунули умову, що Іран зможе купувати на ці кошти лише продукти харчування, ліки та іншу гуманітарну допомогу. Іранці вимагали розморозити $27 млрд. Під час останніх обговорень фігурувала цифра у $20 млрд.

Як йдеться у матеріалі, головною умовою Вашингтона є повна відмова Тегерана від накопичених запасів збагаченого урану. За словами джерел, проінформовані про хід дискусій, Білий дім прагне позбавити Іран доступу до майже 2 тис. кг ядерного палива, зокрема 450 кг урану, збагаченого до критичних 60%.

Наразі відомо, що сторони вже обговорюють компромісну формулу: частину високозбагаченого матеріалу вивезуть до третьої країни, а решту розбавлять безпосередньо в Ірані під суворим міжнародним наглядом.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що новий раунд переговорів може відбутися вже на цих вихідних. Зустріч делегацій запланована на неділю, 19 квітня, в Ісламабаді. Також глава США додав, що Іран нібито погодився передати Вашингтону запаси збагаченого урану та зробити «дуже, дуже потужну заяву... про те, що вони не матимуть ядерної зброї».

США наполягають на 20-річному мораторії на збагачення урану, тоді як Тегеран пропонує лише п'ять років. Крім того, тристорінковий меморандум зобов'язує Іран вивести всі ядерні об'єкти на поверхню, залишивши підземні бункери поза експлуатацією, пише ЗМІ.

На думку американських чиновників, іранська сторона все ще намагається зберегти частину своїх амбіцій. «Іран явно хоче $20 млрд – і набагато більше. Вони явно хочуть продавати нафту за ринковими цінами без санкцій... Але вони також хочуть мати цю програму ядерної зброї. Вони хочуть фінансувати терористів, таких як Хамас. І вони не хочуть відмовитися від цього настільки, щоб отримати те, що ми пропонуємо», – підкреслив представник США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня. За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану.

До слова, Трамп вважає, що війна з Іраном завершена.

Читайте також

Рубіо назвав момент історичним
У США пройшли переговори Ізраїлю та Лівану: сторони повідомили про «спільну позицію»
14 квiтня, 23:47
Трамп назвав головну умову для угоди з Іраном
Трамп назвав головну умову для угоди з Іраном
11 квiтня, 01:57
Американський винищувач був збитий над Іраном 3 квітня
Іран збив американський винищувач F-15 – ЗМІ
3 квiтня, 19:34
Колишній посол України у Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак
Експосол в США обурений тим, що Україна досі не розірвала дипломатичні стосунки з країною-союзницею Путіна
1 квiтня, 08:25
Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі, через який проходить значна частина глобальних постачань енергоносіїв
Іран дозволив проходження ще 20 суден через Ормузьку протоку
29 березня, 02:44
Російська делегація прилетіла до США для переговорів
Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит
26 березня, 21:12
Залужний вказав на реальну небезпеку, якщо одна зі сторін спробує перевірити, як працює kill zone на пустельних теренах
Залужний розповів про ризики великої війни на Близькому Сході
22 березня, 15:53
Україна допомагає Катару збивати дрони, паралельно домовляючись про літаки
Співпраця України з Катаром зіткнулася з проблемами
20 березня, 12:32
F-35 є одним із найсучасніших бойових літаків у світі
Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
19 березня, 20:41

Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном «за день-два»
Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном «за день-два»
$20 млрд в обмін на уран. Axios повідомив деталі таємної угоди між США та Іраном
$20 млрд в обмін на уран. Axios повідомив деталі таємної угоди між США та Іраном
Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу
Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу
Стармер розповів, скільки країн готові долучитися до оборонної місії в Ормузькій протоці
Стармер розповів, скільки країн готові долучитися до оборонної місії в Ормузькій протоці
Українці навчать Бундесвер воювати: Німеччина розширює програму обміну
Українці навчать Бундесвер воювати: Німеччина розширює програму обміну
Ормузьку протоку буде відкрито назавжди? Трамп зробив заяву
Ормузьку протоку буде відкрито назавжди? Трамп зробив заяву

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
