У Києві встановлено меморіальну композицію на честь полеглого воїна 72-ї бригади (фото)

Ірина Міллер
Портрет захисника України Володимира Пирогова на будинку, де останні роки жив воїн
фото: glavcom.ua

Пам’ятний знак Володимиру Пирогову встановили на вулиці Новоукраїнській

У Шевченківському районі столиці з’явився меморіал на честь захисника України, воїна 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Володимира Пирогова. Пам’ятну дошку на будинку по вулиці Новоукраїнській, де проживав захисник, встановили друзі та земляки героя. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». 

Портрет захисника України Володимира Пирогова
На пам’ятному знаку зображено портрет сержанта Володимира Пирогова у військовому однострої. Під ним розміщена гранітна табличка зі зворушливим написом: «Від друзів та земляків. Світла пам'ять Герою. Пирогов Володимир Іванович. Воїну 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, який загинув захищаючи свободу і незалежність України. Вічна пам'ять і вдячність за відвагу».

Меморіальна табличка на будинку, де жив захисник
Сонячні промені освітлюють алею, що веде до меморіалу
На початку алеї, що веде до меморіальної композиції, встановлено флагшток із державним прапором.

Володимир Іванович Пирогов народився 29 квітня 1970 року в селі Стрільники у Шпиківській селищній громаді Тульчинського району Вінницької області. Після завершення школи здобув професію електрозварювальника. Пройшов строкову службу у 1988-1991 роках. Згодом переїхав до Києва, де працював охоронцем у Муніципальній охороні столиці.

Свій шлях воїна Володимир розпочав ще у 2015 році, захищаючи суверенітет України в зоні проведення АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік знову взяв до рук зброю. Він боронив країну у складі 46-го батальйону 72-ї бригади.

Володимир Пирогов боронив країну у складі 46-го батальйону 72-ї бригади
«Разом з побратимами, будучи на посаді командира кулеметного взводу одного з підрозділів, він мужньо захищав Батьківщину, даючи гідну відсіч загарбникам та виборюючи право українського народу на свободу та незалежність», – повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Життя захисника обірвалося 4 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали бійця на кладовищі села Стрільники. 

Нагадаємо, після інциденту на Майдані Незалежності, де жінка пошкодила прапори та фотографії загиблих захисників, столична влада вжила оперативних заходів для посилення безпеки меморіалу. Тепер на території народного меморіалу пам'яті виставлено патрульну поліцію зі зброєю.

