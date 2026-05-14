Яке релігійне свято відзначається 15 травня 2026: традиції та молитва

Іванна Гончар
15 травня православна церква вшановує пам’ять преподобного Пахомія Великого. У народі цей день називають Пахом Теплий, адже саме з нього, за повір’ями, приходить справжнє весняне тепло.

15 травня православна церква вшановує преподобного Пахомія Великого – одного із засновників чернечого життя. Святий народився у III столітті в Єгипті в язичницькій родині, але після знайомства з християнами прийняв хрещення та присвятив життя служінню Богові.

Пахомій прославився суворим подвижництвом, молитвою та створенням перших монастирських громад зі спільним укладом життя. Саме він започаткував правила чернечого співжиття, які згодом стали основою для багатьох монастирів у християнському світі.

У народі цей день називали Пахом Теплий, адже вірили, що після 15 травня встановлюється справжнє тепле весняне літо.

Молитва дня

О, святий Пахомію Великий,
Видатний служитель Божий і наставнику душ,
Заступнику перед Богом і учителю покори,
Ми звертаємось до тебе зі смиренним серцем.

Преподобний Пахомію, молись за нас,
Допоможи нам у наших потребах і справах,
Посили свою благодатну молитву до Бога,
Щоб вона сприяла нашій духовній зрілості.

О, великий чудотворче Пахомію,
Ти заснував монастирський рух і приніс святість,
Навчи нас самовідданості і благочестя,
Щоб ми могли наслідувати твій приклад.

Заступайся перед Господом за нас,
Пролий на нас свої благословення,
Нехай твої молитви звершуються в нашому житті,
І ми досягнемо спасіння в Царстві Небесному.

О, преподобний Пахомію Великий,
Прославлений святими та монахами,
Прийми наші молитви й великодушно вислухай,
Дякуємо тобі за твою благодать і захист.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня та вірили, що прикмети на Пахома можуть розповісти про майбутнє літо:

  • якщо 15 травня тепло – літо буде сонячним і лагідним;
  • багряний світанок віщує спекотне та посушливе літо;
  • прилетіли ластівки та стрижі – тепло вже остаточно встановилося;
  • цвіте калина – час сіяти ячмінь;
  • сережки на осиці обіцяють добрий урожай вівса.

У народі вважали, що цього дня не слід розповідати іншим про свої плани та мрії, аби вони не зірвалися. Також намагалися не висаджувати огірки, кабачки та капусту – за прикметами, урожай міг бути слабким або гірким.

Водночас добрим знаком було прибрати оселю, позбутися старих речей та допомогти нужденним – це мало принести достаток і благополуччя в дім.

