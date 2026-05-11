11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 11 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 травня у світі відзначають Всесвітній день обізнаності про его. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’янських.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день обізнаності про его

11 травня відзначається дуже незвичайне свято під назвою Всесвітній день обізнаності про его (World Ego Awareness Day). Його святкують у всьому світі з 2018 року. Свято було засноване неприбутковою громадською організацією Ego Awareness Movement (Рух обізнаності про его).

Ця дата має конкретну мету – допомога людям, що страждають від егоїзму. Фахівці у галузі душевного здоров’я стверджують, що егоїстична поведінка не приносить людині щастя, а якщо вона дає їй задоволення, то лише короткотермінове.

Міжнародний тиждень коучингу

Кожного року по всьому світі проходить Міжнародний тиждень коучингу (International Coaching Week). Вперше його запропонував відзначати Джері Удельсон, сертифікований майстер-коуч із США. Тиждень є глобальною ініціативою Міжнародної федерації коучинга і має на меті донести його значення як засобу особистісного та професійного розвитку. Місія полягає у розкритті сутності методу і того, як він працює.

Релігійні свята та їхня історія

День святих рівноапостольних Кирила і Методія

11 травня православна церква вшановує пам'ять святих братів Кирила і Методія. Вони народилися в місті Солунь (Фессалоніки) і стали творцями слов'янської азбуки – кирилиці. Святі брати переклали слов'янською мовою Євангеліє, Псалтир та багато богослужбових книг, що стало фундаментом для розвитку української писемності та культури.

Завдяки їхній місії слов'янські народи отримали можливість звертатися до Бога рідною мовою, що зумовило духовний та інтелектуальний розквіт регіону.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 11 травня (що раніше називали днем Максима) звертають увагу на такі знаки:

Теплий вітер цього дня обіцяє здоров'я та гарний врожай;

яскраві зірки на світанку – до посушливого та жаркого літа (що актуально на тлі нинішньої температури +29°C);

якщо сонце сходить на чистому небі – літо буде погожим;

багато соку на березах – чекайте на дощове літо.

Історичні події

330 – Церемонія освячення Константинополя.

868 – Китайський монах виготовив «Діамантову сутру». Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.

1709 – Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.

1712 – Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам'ятник Петру I.

1811 – У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».

1860 – Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії.

1858 – Міннесота стала 32-м штатом США.

1867 – На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.

1907 – В Києві засновано Українське наукове товариство.

1911 – Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.

1914 – Переліт Київ-Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV».

1928 – У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.

1944 – Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив депортувати кримських татар на схід СРСР.

1945 – Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв'ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?»

1970 – у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.

2014 – Псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині 2014 щодо статусу цих областей.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Кирило, Методій, Ростислав.