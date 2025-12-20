Головна Одеса Новини
Віцепрем'єр назвав головну мету російських ударів по Одещині

glavcom.ua
Віцепрем'єр назвав головну мету російських ударів по Одещині
Б'ючи по Одещині, Кремль намагається знекровити український бюджет
фото: Віктор Микита/Telegram

Зміщення «фокусу війни» в бік півдня має чітке економічне підґрунтя

Одеська область стала однією з пріоритетних цілей для ворожих обстрілів. Як інформує «Главком», про це заявив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба під час зустрічі з журналістами. За його словами, росіяни б’ють не лише по портах, а й по всій супутній інфраструктурі.

Урядовець зазначив, що удари розподіляються приблизно порівну між логістикою та енергетичними об’єктами.

«Я можу вам сказати, що взагалі те, що ми бачимо – б’ють по логістиці. Логістика – це ж не тільки порти, це і наша залізниця. Б’ють по енергетиці, свідомо знищуючи наш енергетичний потенціал в регіоні», – наголосив Кулеба.

Попри інтенсивність атак, Україна продовжує вивозити продукцію. Віцепрем’єр запевнив, що станом на зараз «зерновий коридор» працює.

«Що стосується нашого експортного потенціалу, на сьогоднішній день загроз немає. Є, скажімо так, досить серйозні ризики того, що будуть продовжуватися і підсилюватися, і нарощуватись ці обстріли», – попередив посадовець.

Він додав, що уряд перебуває у постійній координації з військовими, аби нарощувати захист об’єктів інфраструктури.

На думку Олексія Кулеби, зміщення «фокусу війни» в бік півдня має чітке економічне підґрунтя. Кремль намагається знекровити український бюджет.

«Одеса, Одеська область – це вагомий внесок в економіку і потенціал нашої країни. З чим це пов’язано, я думаю, що ви розумієте: це пов’язано з тим, що вони хочуть зірвати наш зерновий коридор, вони хочуть підірвати нашу економіку», – підсумував віцепрем’єр.

Нагадаємо, Одещина перебуває під безпрецедентним тиском: лише за останній тиждень зафіксовано понад 500 обстрілів із застосуванням різних видів озброєння. Основною ціллю ворога залишаються портова інфраструктура та логістичні вузли.

Також на Одещині триває ліквідація наслідків масованих атак. Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку зафіксовано чергову атаку по порту Південний – є влучання в резервуари. 

