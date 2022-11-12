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Туман та мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 листопада

Альона Боженко
glavcom.ua
Туман та мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 листопада
Прогноз погоди на 12 листопада
фото: glavcom.ua

У Києві температура повітря ще побуде досить високою

Погода в Україні у суботу, 12 листопада, буде бездощовою. Деякі області накриє туман. По це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході температура повітря вдень становитиме +8...+13°С та +3...+8°С вночі. Вночі та вранці на Прикарпатті та Буковині можливі тумани. Вітер західний, 5-7 м/с. На сході вдень очікується +7...+12°С, вночі +2...+7°С. Протягом дня спостерігатиметься хмарність, але без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

У південних регіонах 12 листопада буде мінлива хмарність, але також без опадів. У першій половині дня – густий туман. Температура повітря вдень становитиме +9...+14°С, вночі +3...+8°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. У центрі країни стовпчики термометрів упродовж дня показуватимуть +7..+12°С, вночі +2...+7°С. Переважно без опадів.

У Києві температура повітря ще побуде досить високою. Вдень – близько +10+12°С. Опадів у столиці також не передбачаються

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер

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