Туреччина відкриє кордони для українців з 1 липня



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Туреччина відновлює регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня

Туреччина створить умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку

Сьогодні, 1 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку.

Сторони також окреслили пріоритети розвитку стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною на найближчу перспективу, визначили ключові двосторонні заходи високого рівня, що планується провести після покращення епідеміологічної ситуації.

Глави зовнішньополітичних відомств України і Туреччини домовилися, що наступне засідання Спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ України та Туреччини відбудеться у м. Анталья.

Міністри обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявляла, що готова відкрити свої кордони для відновлення регулярних пасажирських рейсів з України з 1 липня.

уряд Іспанії розглядає можливість дозволити в'їзд на територію країни туристам з держав із порівняно сприятливою епідеміологічною ситуацією. При цьому влада розглядає створення так званих «безпечних коридорів» для мандрівників.