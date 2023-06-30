У більшості областей знову дощитиме: прогноз погоди на 30 червня

На українців чекають короткочасні дощі та грози

Місцями в Україні температура вдень сягне 29°

У п’ятницю 30 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. Удень майже всю Україну охопляють короткочасні дощі та грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, уночі у східних, більшості північних та Полтавській областях місцями піде невеликий дощ, на решті території – без опадів. Удень в Україні очікуються короткочасні дощі та подекуди грози.

Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с. На Лівобережжі місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

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Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів – до 20°. Удень прогріється до 20-25°, у південно-західній частині – 24-29°. У Карпатах вночі очікується 6-11°, вдень – 15-20°.

Прогноз погоди на 30 червня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьгодні також буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями піде невеликий дощ. Удень спостерігатиметься помірний короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень – 20-25°. У столиці вночі буде 13-15°, вдень – 22-24°.