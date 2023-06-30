Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У більшості областей знову дощитиме: прогноз погоди на 30 червня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У більшості областей знову дощитиме: прогноз погоди на 30 червня
На українців чекають короткочасні дощі та грози
фото: Pixabay

Місцями в Україні температура вдень сягне 29°

У п’ятницю 30 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. Удень майже всю Україну охопляють короткочасні дощі та грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, уночі у східних, більшості північних та Полтавській областях місцями піде невеликий дощ, на решті території – без опадів. Удень в Україні очікуються короткочасні дощі та подекуди грози.

Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с. На Лівобережжі місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів – до 20°. Удень прогріється до 20-25°, у південно-західній частині – 24-29°. У Карпатах вночі очікується 6-11°, вдень – 15-20°.

Прогноз погоди на 30 червня
Прогноз погоди на 30 червня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьгодні також буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями піде невеликий дощ. Удень спостерігатиметься помірний короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень – 20-25°. У столиці вночі буде 13-15°, вдень – 22-24°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У більшості областей будуть грози
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
21 червня, 04:45
Вдень температура повітря в країні становитиме від 15 до 26°
Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 13 червня
13 червня, 05:56
Регіони охоплять грози та пориви вітру
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня
11 червня, 04:45

Суспільство

У більшості областей знову дощитиме: прогноз погоди на 30 червня
У більшості областей знову дощитиме: прогноз погоди на 30 червня
30 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Порошенко везе на Донбас велику партію техніки (фото)
Порошенко везе на Донбас велику партію техніки (фото)
Скандал на Прикарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує
Скандал на Прикарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує
Як діяти жертвам домашнього насильства. КМДА оприлюднила алгоритм
Як діяти жертвам домашнього насильства. КМДА оприлюднила алгоритм
«Сталевий фронт» передав українським прикордонникам пікапів та БПЛА на 15 мільйонів
«Сталевий фронт» передав українським прикордонникам пікапів та БПЛА на 15 мільйонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
36K
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
23K
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
14K
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
11K
Скандал на Прикарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує
6557
Чубаров розповів, як Крим виживає без дніпровської води

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту