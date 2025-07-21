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У Чернівцях віряни УПЦ МП напали на релігієзнавця (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Чернівцях віряни УПЦ МП напали на релігієзнавця (відео)
Жінка з мітлою напала на релігієзнавця Бродецького та вдарила його декілька разів
скріншот з відео

Люди на території храму виганяли Олександра Бродецького та застосовували проти нього силу

У Чернівцях у Святодухівському соборі віряни Московської церкви скоїли напад на релігієзнавця Олександра Бродецького. Подія сталася під час того, як він показував літературу з поклонінням російським царям та митрополитам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Бродецького.

«На мене сьогодні здійснили фізичний напад на території Святодухівського собору у Чернівцях, бо як дослідник хотів сфотографувати книжку, яка розміщена по центру храму в публічному доступі», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як жінка б'є чоловіка віником. Люди, які були на території храму, агресували та забороняли перебувати Бродецькому біля церкви.

«Пан, який виглядає, як церковнослужитель, нападав, хапав за руки, обзивався і так далі. зазнав нападу через те, що просто хотів показати людям, чи щось змінюється порівняно з тим, як було в березні, коли тут продавали книжки з молитвами за російську державу і так далі», – зазначив він.

Після інциденту Олександр Бродецький викликав поліцію і написав заяву про правопорушення. Він додав, що люди, які були під храмом, били його мітлою і хапати за горло.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Бродецький оцінив аргументи, якими дослідники з ДЕСС намагалися загнати в кут захисників Московської церкви. Експерт зробив прогноз щодо того, чи матиме процес очищення від російського релігійного впливу реальні наслідки.

Нагадаємо, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. 

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Теги: Московська церква в Україні релігія Чернівці

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