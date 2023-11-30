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Єврокомісія може запровадити санкції проти Польщі через блокаду кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісія може запровадити санкції проти Польщі через блокаду кордону
Єврокомісарка з транспорту вважає блокаду на кордоні Польщі з Україною «абсолютно неприйнятною»
фото з відкритих джерел

Велян наголосила, що у польського уряду є інструменти для розв'язання питання блокади, але влада їх не застосовує

Профільна єврокомісарка з транспорту Адіна Велян звинуватила польську владу у недостатній ініціативності щодо владнання ситуації на україно-польському кордоні та «дотриманням там закону». Про це пише польське видання RMF FM.

«Ми з самого початку цього протесту брали участь і намагалися обговорити його з усіма залученими сторонами. Немає доброї волі в пошуку рішення. Це моя сьогоднішня оцінка, і це майже повна відсутність участі польської влади. Кажу це тому, що польська влада має стежити за дотриманням закону на цьому кордоні. Я підтримую право людей протестувати в усьому ЄС, та Україна, яка зараз перебуває у стані війни, не може стати заручницею блокади наших зовнішніх кордонів», – заявила високопосадовиця.

Велян додала, що ситуацію на кордоні Польщі з Україною вважає «абсолютно неприйнятною», базуючись на тому, що представники Єврокомісії від початку протесту перевізників брали участь у дискусіях з усіма «залученими сторонами», і вони тривають.

«Є перелік технічних заходів, які можна вжити, але вони повинні виконуватись і їх має погодити польська сторона. Ми продовжуємо діалог, але залишаємо за собою право втручатися як Єврокомісія з навіть ініціацією процедури порушення (судові заходи проти країни ЄС, що не виконує законодавство блоку – «Главком») проти тих, хто не дотримується правил і не застосовує закон», – наголосила Велян.

Коментуючи заяву єврокомісарки з транспорту, представник Єврокомісії Адальберт Янц сьогодні не став удаватися в деталі щодо каральної процедури, зауваживши, що «вона не сказала, що провадження про порушення обов’язково відбудеться».

Нагадаємо, Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі. Це станеться в тому разі, якщо влада не розв’яже питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

До слова, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що повернення до дозволів для українських перевізників стане альтернативою у рамках страйку на кордоні, який триває вже 24 дні.

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Теги: Польща Єврокомісар кордон пункт пропуску

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