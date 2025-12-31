Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Листи до Санта Клауса можна буде писати українською

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Листи до Санта Клауса можна буде писати українською
Українську мову додадуть до листування з Санта Клаусом
фото з відкритих джерел

Українська мова з’явиться у листуванні з Санта Клаусом

Українську додадуть до переліку мов, котрі використовуються у листуванні з Санта Клаусом. Про це Уповноваженій із захисту державної мови Олені Івановській повідомило Міністерство закордонних справ України.

Як зазначається, посольство України у Фінляндській Республіці отримало відповідь від Каті Тервонен, керівниці Поштового відділення Санта Клауса, котра інформує, що Офіс і Поштове відділення Санта Клауса повністю підтримують ініціативу надсилання листів українською мовою до та від Санта Клауса.

У відомстві нагадали, що у вересні Івановська звернулась до МЗС стосовно ініціативи громадян із забезпечення українськомовних відповідей на дитячі листи до Санта Клауса.

Нині поштове відділення Санта Клауса розпочинає відповідні заходи з тим, щоб у найкоротший термін додати українську мову до переліку мов, котрі використовуються у листуванні з Санта Клаусом.

Також зазначається, що Санта Клаус та поштові ельфи будуть раді отримати листи від українських дітей, а українські діти можуть писати свої листи до Санта Клауса рідною мовою.

«Надзвичайно важливо, що навіть у таких, здавалося б, символічних речах, як різдвяна пошта від Санта Клауса, враховується право українських дітей отримувати різдвяні привітання державною мовою. Такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта Клауса рідною мовою», – прокоментувала Івановська.

Нагадаємо, що у Великій Британії українська біженка покинула коледж через пропозиції вивчати російську мову. 19-річна українка Катерина Ендеберія, яка виїхала до Британії після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, опинилася в центрі мовного скандалу в освітньому закладі міста Сток-он-Трент. 

Читайте також:

Теги: посольство українська мова пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Геройка чи Героїня? Мовознавиця пояснила, чи треба утворювати фемінітив до «Героя України»
Геройка чи Героїня? Мовознавиця пояснила, чи треба утворювати фемінітив до «Героя України»
3 грудня, 22:00
Минулого тижня вчительку було відсторонено від обов'язків класного керівника
Мовний скандал у Чернівцях: учительку, яка обізвала учня через українську мову, звільнено
1 грудня, 22:07
Згідно з петицією, уряд має підготувати закон, який заборонить сайти з російськомовним інтерфейсом
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів зібрала необхідну кількість голосів
10 грудня, 15:47
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
16 грудня, 22:47
Три шáга чи три шаги́? 10 запитань до мовознавиці
Три шáга чи три шаги́? 10 запитань до мовознавиці
20 грудня, 10:00
Святкову верхівку ялинки на Даунінг-стріт прикрасила жар-птиця
Тернопільська жар-птиця прикрасила ялинку британського уряду (фото)
25 грудня, 12:26
Спів професійних виконавців та дипломатів став справжньою несподіванкою для киян
Посли трьох країн та українські митці виконали «Щедрика» у київському метро (відео)
24 грудня, 17:12
Донька військового ЗСУ зіткнулася з нерозумінням у коледжі Сток-он-Трента
Українка подасть скаргу на британський коледж, де її змушували вчити російську мову
26 грудня, 13:01
Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови
Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови
26 грудня, 10:59

Суспільство

Центр протидії дезінформації закликав уважно ставитись до тривог
Центр протидії дезінформації закликав уважно ставитись до тривог
Як вимикатимуть світло у перший день нового 2026 року? Дані «Укренерго»
Як вимикатимуть світло у перший день нового 2026 року? Дані «Укренерго»
Листи до Санта Клауса можна буде писати українською
Листи до Санта Клауса можна буде писати українською
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
Волинська трагедія. Український професор пояснив, чого не помічають польські історики
Волинська трагедія. Український професор пояснив, чого не помічають польські історики
Поліція дозволила використовувати у новорічну ніч хлопавки, але не феєрверки. Що варто знати
Поліція дозволила використовувати у новорічну ніч хлопавки, але не феєрверки. Що варто знати

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua