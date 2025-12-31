Листи до Санта Клауса можна буде писати українською

Українська мова з’явиться у листуванні з Санта Клаусом

Українську додадуть до переліку мов, котрі використовуються у листуванні з Санта Клаусом. Про це Уповноваженій із захисту державної мови Олені Івановській повідомило Міністерство закордонних справ України.

Як зазначається, посольство України у Фінляндській Республіці отримало відповідь від Каті Тервонен, керівниці Поштового відділення Санта Клауса, котра інформує, що Офіс і Поштове відділення Санта Клауса повністю підтримують ініціативу надсилання листів українською мовою до та від Санта Клауса.

У відомстві нагадали, що у вересні Івановська звернулась до МЗС стосовно ініціативи громадян із забезпечення українськомовних відповідей на дитячі листи до Санта Клауса.

Нині поштове відділення Санта Клауса розпочинає відповідні заходи з тим, щоб у найкоротший термін додати українську мову до переліку мов, котрі використовуються у листуванні з Санта Клаусом.

Також зазначається, що Санта Клаус та поштові ельфи будуть раді отримати листи від українських дітей, а українські діти можуть писати свої листи до Санта Клауса рідною мовою.

«Надзвичайно важливо, що навіть у таких, здавалося б, символічних речах, як різдвяна пошта від Санта Клауса, враховується право українських дітей отримувати різдвяні привітання державною мовою. Такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта Клауса рідною мовою», – прокоментувала Івановська.

