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    Суспільство

    У деяких областях очікуються грози: якою буде погода 5 червня

    На південному сході країни стовпчик термометра підніметься до +25-30 - У деяких областях очікуються грози: якою буде погода 5 червня
    На південному сході країни стовпчик термометра підніметься до +25-30
    фото з відкритих джерел

    На Київщині завтра буде хмарно з проясненнями

    Завтра, 5 червня, у західних та деяких центральних областях синоптики прогнозують дощі. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    «Вночі у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій області помірний, місцями значний дощ, окремі грози, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні грозові дощі, подекуди град», – зазначають синоптики.

    Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 11-16 градусів, на узбережжі морів до +21; вдень +18-23, на південному сході країни +25-30.

    На Київщині завтра буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень можлива гроза.

    Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +11-16, вдень +18-23. У Києві вночі 13-15, вдень близько +20.

    Температура води в Дніпрі на гідрологічному посту Київ на 9 год 4 червня становила +19 градусів.

    Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, у червні середня місячна температура повітря передбачається на рівні 18-23 градуси тепла (в гірських районах 15-19), що на 1-1,5 градуси вище за норму. Детальніше про погоду на наступний тиждень тут.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У деяких областях очікуються грози: якою буде погода 5 червня