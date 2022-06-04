У деяких областях очікуються грози: якою буде погода 5 червня

На південному сході країни стовпчик термометра підніметься до +25-30

На Київщині завтра буде хмарно з проясненнями

Завтра, 5 червня, у західних та деяких центральних областях синоптики прогнозують дощі. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Вночі у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій області помірний, місцями значний дощ, окремі грози, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні грозові дощі, подекуди град», – зазначають синоптики.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16 градусів, на узбережжі морів до +21; вдень +18-23, на південному сході країни +25-30.

На Київщині завтра буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень можлива гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +11-16, вдень +18-23. У Києві вночі 13-15, вдень близько +20.

Температура води в Дніпрі на гідрологічному посту Київ на 9 год 4 червня становила +19 градусів.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, у червні середня місячна температура повітря передбачається на рівні 18-23 градуси тепла (в гірських районах 15-19), що на 1-1,5 градуси вище за норму. Детальніше про погоду на наступний тиждень тут.