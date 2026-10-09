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«Мені не соромно». Олена Шоптенко відповіла на хейт через третій шлюб

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Шоптенко вийла заміж за австрійця Крістіана
фото: скриншот Іnstagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко зізналася, що робила помилки у своїх попередніх шлюбах

Зірка шоу «Танцюють всі», українська танцівниця Олена Шоптенко натрапила на хейт у мережі через те, що втретє вийшла заміж. Згодом вона відреагувала на негативні коментарі та пояснила, чому не соромиться свого рішення. Про це пише «Главком» із посиланням на допис хореографки в Instagram.

Олена Шоптенко розповіла, що під її публікаціями вона прочитала коментарі, де її рішення втретє вийти заміж назвали «чимось непристойним та негідним». Проте хореографка зауважила, що вона не соромиться свого третього шлюбу. «Так, я втретє заміжня. І мені не соромно. Навпаки. Я вдячна собі за сміливість знову сказати «так» любові, близькості, новому етапу життя», – зазначила вона.

Олена Шоптенко натрапила на хейт через третій шлюб
Олена Шоптенко натрапила на хейт через третій шлюб
фото: скриншот Іnstagram.com/alena_shoptenko/

Танцівниця наголосила, що обирати, чи виходити заміж втретє – це лише її вибір. Також вона висловилася про коментарі, де обговорювався її вік.

«Дехто дорікав мені тим, що я вже маю певний вік і не маю права на щастя, якщо мені вже давно не 18. Мовляв, і біла сукня тут недоречна. Але я вам скажу: це тільки моє життя, і тільки я маю право обирати, скільки «тих замужів» у мене може бути, у якому віці і в якій сукні. Я все більше переконуюся, що неможливо судити людину за одним фактом її життя. Так само, як неможливо по-справжньому судити людину за тим, що вона показує в соціальних мережах», – вважає вона.

Олена Шоптенко одружена з австрійцем Крістіаном
Олена Шоптенко одружена з австрійцем Крістіаном
фото: скриншот Іnstagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко також зазначила, що не можна робити висновки про людину лише на підставі її вчинків, адже кожен має власний життєвий досвід, виховання, страхи та переконання. Хореографка пояснила, що не сприймає свсвої попередні шлюби, як невдалі спроби. За її словами, іноді на те, щоб сказати «так», треба більше сміливості, ніж на відмову.

Олена Шоптенко втретє вийшла заміж
Олена Шоптенко втретє вийшла заміж
фото: скриншот Іnstagram.com/alena_shoptenko

«Так, я втретє виходжу заміж. Так, я робила помилки у своїх попередніх шлюбах. Так, я в якийсь момент була не готова до того, що відбувалося в моєму житті. Так, я лажала. Так, я була вразливою. Так, я не завжди робила правильний вибір», – написала вона.

Водночас Шоптенко зазначила, що визнала власні помилки, взяла відповідальність за свої вчинки та попрацювала над собою і зрештою дозволила собі змінитися.

За словами танцівниці, її рішення вийти заміж втретє – це не наївність і не сліпа віра, а свідомий вибір. «Я чудово знаю, якими болісними бувають розриви стосунків і що гарантій не існує. Моє третє «так» – це свідома готовність проживати своє життя до кінця, чітко усвідомлюючи, що за кожним нашим кроком і рішенням завжди стоять наслідки», – додала вона.

Нагадаємо, Олена Шоптенко вийшла заміж та вперше розкрила імʼя свого чоловіка. Нареченим українки став австрієць Крістіан. Молодята зіграли весілля 23 вересня в Австрії. На святкуванні були лише близьке оточення пари. 

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Теги: весілля хейт соцмережі

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