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«Дія» розширила перелік тих, хто може одружитися онлайн

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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«Дія» розширила перелік тих, хто може одружитися онлайн
Для реєстрації нового шлюбу тепер не потрібно особисто йти до ДРАЦС
фото: з відкритих джерел

Подати заяву на шлюб онлайн тепер можуть також вдови та вдівці, які хочуть створити нову сім’ю

Люди, які втратили чоловіка або дружину, тепер можуть подати заяву на шлюб у кілька кліків у застосунку «Дія». Про це розповідає «Главком» із посиланням на офіційний Telegram-канал «Дії».

«Дія» автоматично перевірить інформацію

Якщо в Державному реєстрі актів цивільного стану є запис про смерть другого з подружжя, система автоматично перевірить цю інформацію.

Після підтвердження даних людина зможе подати заяву на шлюб онлайн із новим обранцем або обраницею. Раніше в такій ситуації для подання заяви потрібно було особисто звертатися до відділу ДРАЦС.

Як працює послуга

Заява про шлюб формується онлайн. Її потрібно підписати електронним підписом, після чого другий з пари отримує посилання на заяву, вказує свої дані та також її підписує.

«Дія» передає заяву до ДРАЦС для опрацювання. За інформацією на порталі «Дія», розгляд заяви займає до одного робочого дня.

Послугу розробили Міністерство юстиції спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що військовозобов’язані можуть переоформити чинну відстрочку через ЦНАП, якщо мають іншу законну підставу. Водночас попередня відстрочка залишається чинною, поки комісія розглядає заяву.

 

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Теги: шлюб вдова Дія

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