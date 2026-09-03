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Українці зможуть розлучатися через «Дію»: як працює нова послуга

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Українці зможуть розлучатися через «Дію»: як працює нова послуга
Скористатися послугою можуть двоє повнолітніх громадян України
фото: Міністерство юстиції України, pixabay

Подружжя зможе пройти основні етапи процедури онлайн без відвідування відділу ДРАЦС.

В Україні стала доступною послуга розірвання шлюбу онлайн через застосунок «Дія». Мін'юст спільно з Мінцифри завершили бета-тестування сервісу, відтепер ним можуть скористатися подружжя, яке відповідає встановленим вимогам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства Юстиції України. 

Скористатися послугою можуть двоє повнолітніх громадян України, які взаємно погодилися на розірвання шлюбу та не мають спільних неповнолітніх дітей. В обох мають бути верифікований РНОКПП, Дія.Підпис, ID-картка або біометричний закордонний паспорт, а інформація про шлюб має міститися у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Послуга працює за наступним алгоритмом. Один із подружжя подає заяву в застосунку та обирає дату й час відеоконференції з працівником ДРАЦС. Вона може відбутися не раніше ніж через місяць і два дні після подання заяви.

Після цього другий із подружжя отримує сповіщення, протягом 12 годин підтверджує свої дані та підписує заяву за допомогою Дія.Підпису.

Далі інформацію перевіряють у державних реєстрах. У визначений день обоє долучаються до відеоконференції з працівником ДРАЦС, підтверджують своє рішення про розірвання шлюбу та засвідчують його електронними підписами.

Актовий запис про розірвання шлюбу має відобразитися в «Дії» протягом 24 годин після відеоконференції. Паперові свідоцтва надсилатимуть кожному з подружжя через «Укрпошту» на адресу, вказану під час оформлення заяви.

Раніше для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжю, як правило, потрібно було особисто звертатися до ДРАЦС для подання заяви та повторно приходити після завершення місячного строку для державної реєстрації. Новий сервіс дає змогу пройти ці основні етапи дистанційно.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою розширено можливості експериментального проєкту щодо укладення шлюбу в електронній формі за допомогою «Дії».

Теги: Дія застосунок шлюб

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