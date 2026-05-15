Польща вперше визнала одностатевий шлюб

Мер Варшави пообіцяв, що місто буде визнавати інші союзи польських громадян однієї статі, укладені в країнах ЄС

У столиці Польщі 14 травня офіційно зареєстрували перший в історії країни одностатевий шлюб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP.

Двоє чоловіків з Польщі одружились у столиці Німеччини у 2018 році. 14 травня запис про їхній шлюб внесли до реєстру актів цивільного стану Польщі.

«Сьогодні вранці ми здійснили першу транскрипцію одностатевого шлюбного акта відповідно до рішень судів», – заявив мер Варшави Рафал Тшасковський.

У Польщі одностатеві шлюби офіційно не дозволені. Водночас минулого року суд Європейського Союзу ухвалив рішення, за яким країни ЄС мають визнавати одностатеві шлюби, укладені відповідно до законодавства інших держав-членів.

Після цього у березні 2026 року Верховний адміністративний суд Польщі зобов’язав варшавський РАЦС зареєструвати шлюб двох громадян Польщі.

Нагадаємо, Європейський суд справедливості постановив, що Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС. Відмова від цього порушує права громадян ЄС на повагу до приватного життя та свободу пересування.

До слова, Верховний Суд залишив у силі перше в Україні встановлення фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками – першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером, громадським активістом Тимуром Левчуком.