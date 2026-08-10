Шлюб онлайн: уряд розширив можливості сервісу в «Дії»

Послуга стане доступною громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв’язку зі смертю одного з подружжя

Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця 2026 року

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою розширено можливості експериментального проєкту щодо укладення шлюбу в електронній формі за допомогою «Дії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Документом передбачено:

розширення кола осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв’язку зі смертю одного з подружжя;

впровадження механізмів безбар’єрності для осіб із порушеннями слуху та/або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом (шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви, до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови);

запровадження міжнародної доставки свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу поетапно. Це спростить отримання підтверджуючого паперового документа українцями та сприятиме реалізації їхніх прав під час отримання адміністративних, соціальних та інших послуг, в тому числі за кордоном.

«Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця 2026 року. Зокрема міжнародна доставка свідоцтв розпочнеться із сусідніх держав, а згодом буде розширена на країни Європи та Сполучені Штати Америки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували 79 516 шлюбів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас майже 40% молодят скористалися можливістю укласти шлюб онлайн.