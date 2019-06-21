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    Суспільство

    У Хмельницькій облраді не стало фракції БПП

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    За даними сайту обласної ради, до фракції &laquo;Блок Петра Порошенка &laquo;Солідарність&raquo; входило&nbsp;16 обранців - У Хмельницькій облраді не стало фракції БПП
    За даними сайту обласної ради, до фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» входило 16 обранців

    Члени фракції БПП тепер входять до «Рідної Хмельниччини»

    У Хмельницькій обласній раді заявили, що фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вже нема.

    Таке оголошення сьогодні зробив голова ради Михайло Загородний під час чергової сесії, повідомляє сайт «НГП.info».

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    Загородний заявив, що згідно з протоколом засідання від 18 червня фракцію БПП перейменували на «Рідну Хмельниччину». При цьому кількісний склад залишився незмінним.

    За даними сайту обласної ради, до фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» входило 16 обранців.

    Нагадаємо, 18 червня ще один депутат вийшов із фракції БПП. 

    Нагадаємо, 6 червня фракцію БПП залишив народний депутат Олег Недава. Також нардеп Олександр Грановський вийшов з БПП.

    28 травня спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції Блок Петра Порошенка. 

    22 травня з Блоку Петра Порошенка вийшла низка нардепівЦе Аркадій Корнацький, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Сергій Лещенко. 

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