У Карпатах на вихідних збережеться значна сніголавинна небезпека

30-31 сiчня оголошено 3 рівень небезпеки

У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами протягом 30-31 січня у Закарпатській та Івано-Франківській областях очiкується значна снiголавинна небезпека.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 30-31 сiчня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогiр'ї Закарпатської області; 31 сiчня - на високогiр'ї Івано-Франківської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі. Протягом минулої ночі від снігу місто прибирали 361 одиниця спецтехніки комунальної корпорації «Київавтодор».

За прогнозом синоптиків, протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер.