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Намагався підірвати колію перед потягом. На Рівненщині затримано агента ФСБ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Намагався підірвати колію перед потягом. На Рівненщині затримано агента ФСБ
Під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині
фото: СБУ

Фгентом ФСБ виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже раніше притягався до відповідальності 

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію на Рівненщині. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, чоловік діяв за завданням російської ФСБ. Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову. Проте фігурант не встиг встановити вибухівку, оскільки СБУ затримала його біля колії «на гарячому».

Намагався підірвати колію перед потягом. На Рівненщині затримано агента ФСБ фото 1
фото: СБУ

За матеріалами справи, агентом ФСБ виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.

«У поле зору ФСБ він потрапив як ідейний прихильник рашизму та через бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах. Як встановило розслідування, фігурант отримав покрокову інструкцію від своїх російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях», – йдеться у повідомленні.

Намагався підірвати колію перед потягом. На Рівненщині затримано агента ФСБ фото 2
фото: СБУ

Під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одну російську інформаторку, яка «зливала» ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Торецька, яка на початку повномасштабної війни переїхала до Вінниччини, де оформила статус переселенки та почала працювати на ФСБ.

Щоб отримувати розвіддані із східного фронту, жінка «втемну» використовувала свого племінника. Він був контрактником, який самовільно залишив одну з військових частин України та переховувався у Торецьку. 

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Теги: окупанти вандалізм розслідування жінка чоловік поховання СБУ колабораціонізм

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