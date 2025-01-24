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СБУ затримала курсантку-зрадницю, яка готувала удар по військовому інституту на Львівщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ затримала курсантку-зрадницю, яка готувала удар по військовому інституту на Львівщині
Правоохоронці затримали зловмисницю, коли вона намагалася передати координати окупантам
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Агентка передавала ворогу інформацію про розташування військових об’єктів та дислокацію ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар по одному з військових інститутів України. Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, курсантка, яка перевелася на навчання до Львівщини, почала співпрацювати з представником російських спецслужб. За грошову винагороду вона збирала та передавала ворогу інформацію про розташування військових об’єктів, дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів регіону.

Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область.

«За інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об’єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити «евакуацію» своєї агентки з України на територію РФ, зокрема транзитом через треті країни», – йдеться в повідомленні.

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фото: СБУ, Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали зловмисницю, коли вона намагалася передати координати окупантам. На місці затримання в агентки вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб РФ, до складу якого входили співробітники «Укрзалізниці» та столичного метрополітену.

За даними слідства, двоє громадян України – співробітники «Укрзалізниці» та метрополітену – у 2014 році були завербовані представником УФСБ по Калінінградській області. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для РФ.

До слова, Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. На замовлення окупантів вони збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Також під час документування злочинної діяльності фігурантів з'ясувалось, що вони коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

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Теги: Львів СБУ університет російські агенти

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