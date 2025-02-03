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«Він був зрадником України»: генерал-майор запасу СБУ прокоментував ліквідацію Саркісяна в Москві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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«Він був зрадником України»: генерал-майор запасу СБУ прокоментував ліквідацію Саркісяна в Москві
Армен Саркісян (відомий як Армен Горлівський) перебував у міжнародному розшуку за організацію вбивств
Фото з відкритих джерел

За словами Ягуна, Саркісяна всі будуть пам’ятати не як бізнесмена, який очолював федерацію боксу, а як зрадника своєї країни

Організатора «тітушок», засновника батальйону «АрБАТ» та кримінального авторитета Армена Саркісяна підірвали у Москві. У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що він був зрадником України та його «наздогнала карма».

«Така дуже цікава тема. Чому? Тому що я категоричний противник того, щоб там хтось в нас в Києві з трибуни, наприклад, сьогодні вийшов і сказав, що ми беремо на себе відповідальність, тому що ми його ліквідували», – каже Ягун.

За словами Ягуна, враховуючи біографію Саркісяна, його всі будуть пам’ятати не як бізнесмена, який очолював федерацію боксу, а як зрадника своєї країни.

«Нехай розбирає ці завали той, хто в цьому хоче займатися. А решті - зрадникам і колаборантам, нехай вони просто подумають, що Москва - це велике місто. І цегла з 10-го поверху може в будь-який момент впасти. Тому я ще раз наголошую, що карма вона така річ. І більше користі буде, коли наші служби просто промовчать. Нема людини - проблема закінчилася» , - зазначив Ягун.

Нагадаємо, 3 лютого, у понеділок, внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув Армен Саркісян. Про це повідомили російські медіа.

Армен Саркісян (відомий як Армен Горлівський), родом з тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині. Він входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Він відомий тим, що постачав «тітушок» на майдан у столицю під час Революції гідності. Кримінальник був близьким до ексрегіонала Юрія Іванющенка. За даними МВС, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна.

Тісно співпрацюючи з ФСБ, Саркісян після повномасштабного вторгнення РФ отримав нове завдання від росіян – створити нове збройне формування для війни проти України. Він очолив бойове угруповання під назвою «окремий батальйон спецпризначення «АрБАТ», основу якого склали рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

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Теги: Україна вбивство вибух Москва державна зрада СБУ

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