Росія атакує Харків безпілотниками: виникли пожежі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакує Харків безпілотниками: виникли пожежі
Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
фото: соціальні мережі

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за двадцять хвилин у місті пролунали біля двох десятків вибухів

У ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакує Харків безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Терехов пише, що під ударом знаходиться Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнює, що в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа.

У мережі пишуть, що окупанти атакують підстанції та у Харкові почалися перебої зі світлом.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Раніше російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.

Теги: Харків пожежа Олег Синєгубов Ігор Терехов

