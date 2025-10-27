Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міністр освіти долучився до радіодиктанту національної єдности 2025

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Міністр освіти долучився до радіодиктанту національної єдности 2025
Лісовий взяв запасну ручку, щоб писати радіодиктант
фото: скриншот з відео

27 жовтня відзначається День української писемності та мови

Сьогодні, 27 жовтня, міністр освіти і науки Оксен Лісовий долучився до радіодиктанту національної єдності 2025. Перед початком він зізнався, що хвилюється і взяв запасну ручку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеефір «Українського радіо».

Відповідаючи на запитання, чи боїться робити помилки, Лісовий зазначив: «На жаль, не зміг я подолати страху помилок, він у мене залишається. Хотілося б, щоб наша освіта не формувала такий страх у дітей. Бо помилки обов'язково супроводжують рух вперед».

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, організований, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

До слова, у 2024 році без жодної помилки радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували будинок 79-річної жительки Львова Христини Гоянюк – рекордсменки з написання радіодиктантів.

Читайте також:

Теги: українська мова радіодиктант Оксен Лісовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День української писемності та мови відзначається з 1997 року
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 08:08
Чому занепадає кличний відмінок? 10 запитань до мовознавиці
Чому занепадає кличний відмінок? 10 запитань до мовознавиці
18 жовтня, 10:00
Марія Бурмака все творче життя утверджує українську мову в музиці та медійному просторі
Марія Бурмака: Ждуни тренують свою російську і чекають, куди хитнеться маятник
21 жовтня, 14:45
Найбільше порушень було пов’язано з відсутністю української версії сайтів інтернет-магазинів та інших веб-сайтів
Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного законодавства: деталі
7 жовтня, 11:17
Він – предок, він – підліток, а вона – …? Чи є феменітиви до таких слів: пояснення мовознавиці
Він – предок, він – підліток, а вона – …? Чи є феменітиви до таких слів: пояснення мовознавиці
24 жовтня, 22:00
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу
21 жовтня, 21:59
Євгенія Кузнєцова (ліворуч) стане авторкою диктанту, а Наталія Сумська його озвучить
Названо імена автора та диктора Радіодиктанту національної єдності 2025
10 жовтня, 11:52
29 жовтня об 11:00 на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура» буде опубліковано текст диктанту для самоперевірки
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
Сьогодні, 04:12
Цьогорічний текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова
Радіодиктант національної єдності 2025: наживо
Сьогодні, 10:55

Наука та освіта

Радіодиктант національної єдності 2025 спричинив суперечку у мережі
Радіодиктант національної єдності 2025 спричинив суперечку у мережі
Міністр освіти долучився до радіодиктанту національної єдности 2025
Міністр освіти долучився до радіодиктанту національної єдности 2025
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
По слідах однієї екскурсії. На чию перемогу працюють екскурсоводи Національного музею історії України?
По слідах однієї екскурсії. На чию перемогу працюють екскурсоводи Національного музею історії України?
Учні, які навчаються за кордоном, уперше зможуть взяти участь у Всеукраїнських олімпіадах
Учні, які навчаються за кордоном, уперше зможуть взяти участь у Всеукраїнських олімпіадах
Українка розповіла, як у американських школах карають за телефони
Українка розповіла, як у американських школах карають за телефони

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua