Міністр освіти долучився до радіодиктанту національної єдности 2025

27 жовтня відзначається День української писемності та мови

Сьогодні, 27 жовтня, міністр освіти і науки Оксен Лісовий долучився до радіодиктанту національної єдності 2025. Перед початком він зізнався, що хвилюється і взяв запасну ручку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеефір «Українського радіо».

Відповідаючи на запитання, чи боїться робити помилки, Лісовий зазначив: «На жаль, не зміг я подолати страху помилок, він у мене залишається. Хотілося б, щоб наша освіта не формувала такий страх у дітей. Бо помилки обов'язково супроводжують рух вперед».

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, організований, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

До слова, у 2024 році без жодної помилки радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували будинок 79-річної жительки Львова Христини Гоянюк – рекордсменки з написання радіодиктантів.