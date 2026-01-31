Суд покарав власник левиць. які втекли: деталі

З 2018 року обвинувачений орендував нежитлові приміщення, які не пристосовані для утримання диких тварин

Обвинуваченого визнано винним у жорстокому поводженні з тваринами, що спричинило їх загибель

Голову громадської організації «ЗОО Захист» Сергія Пальохіна визнано винним у жорстокому поводженні з тваринами і призначено п’ять років позбавлення волі. Водночас це покарання Феміда замінила на рік іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Слідство інкримінувало обвинуваченому утримання двох левиць «у кустарно зібраних, технічно непридатних і не пристосованих вольєрах». 15 листопада 2025 року звірі втекли з кліток і вчинили напад на інших тварин, які у підсумку загинули. Ідеться про шість кіз, трьох соколів, двох баранів, оленя, альпаку і кота.

Крім того, левиці певний час пересувалася територією Хмельницького, що створило реальну загрозу життю і здоров’ю для людей.

Загалом, з 2018 року обвинувачений, за даними вироку, орендував нежитлові приміщення, у яких тримав та показував диких тварин відвідувачам за гроші, недотримуючись вимог законодавства.

У середині січня цього року обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути тюремного терміну. Згідно з нею, Пальохін беззастережно визнав вину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. У свою чергу суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним.

Крім того, Феміда розпорядилася конфіскувати в обвинуваченого дві левиці, а лисицю, борсука та єнотовидну собаку передати столичному благодійному фонду «Порятунок диких тварин».

Окремо обвинувачений повинен сплатити 2,2 тис. грн витрат на залучення експерта.

Додамо, що ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу, за якою проходив хмельницький керівник громадської організації «ЗОО Захист», передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років з конфіскацією тварин.

Раніше зоозахисники UAnimals повідомляли, що подали заяву до поліції та Державної екологічної інспекції з вимогою перевірити, у яких умовах утримують тварин у хмельницькому «Зоокуточку». Активісти стверджують, що власник порушує правила транспортування тварин, розводить їх без належного дозволу та утримує в бруді й тісноті.

Як повідомляв «Главком», 15 листопада у Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли дві левиці. Як розповів директор закладу Сергій Пальохін, уночі невідомі особи зламали замки на вольєрі. Пізніше тварин було виявлено.

21 листопада обидві левиці передано до центру реабілітації у Києві.