Рятувальники нагадали правила безпечного купання на Водохреща
Напередодні свята фахівці Служби порятунку по всій країні проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами
На Водохреща в Україні працюватимуть три тисячі рятувальників та майже 100 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят – Водохреща. Традиційно цього дня люди масово вирушають на водойми, щоб зануритись у крижану воду. Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. Зокрема, на водоймах країни вже встановлено майже 1000 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Загалом, цього дня на водних об’єктах чергують понад 3 тисячі рятувальників та 590 одиниць техніки ДСНС», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що напередодні свята фахівці Служби порятунку по всій країні проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах. Адже, часто громадяни вважають, що тепла зима – запорука безпечного пірнання на Водохреще. Проте, ДСНС переконує, що купання на незамерзлих водоймах потребує більшої уваги до заходів безпеки.
ДСНС закликає громадян України відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».
Нагадаємо, на Водохреща в Україні чергуватимуть три тисячі рятувальників.