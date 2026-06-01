Буданов пожартував про «список хороших людей» і згадав Зеленського

Єгор Голівець
Керівник Офісу президента Кирило Буданов жартома заявив, що не веде «списку хороших людей», але не виключив, що колись його створить
Очільник Офісу президента відповів журналістам фразою з відомого радянського мультфільму

Керівник Офісу президента Кирило Буданов з іронією відреагував на запитання журналістів про свій відомий блокнот зі «чорним списком» та зізнався, що окремого переліку «хороших людей» поки не веде. Про це посадовець розповів під час Форуму «Архітектура Безпеки», повідомляє кореспондент «Главкома».

На запитання медійників, чи існує в Буданова список людей, які, навпаки, заслужили позитивну оцінку, Буданов відповів жартом, згадавши відому фразу з радянського мультфільму «Пригоди Чебурашки та Крокодила Гени».

«Пам'ятаєте, один мультиплікаційний персонаж казав: гарними справами прославитися не можна. Хороший список, чесно кажучи, не завів. Це гарна думка, мабуть, попрацюю над цим», – сказав Буданов.

Водночас він не став розкривати подробиць щодо людей, які фігурують у його знаменитому блокноті під назвою: «Список під***сів-2026». «Ті, хто там є, нехай це трошки лишиться таємницею. З часом я покажу», – додав керівник Офісу президента.

Після цього журналісти уточнили, чи потрапив би до потенційного «списку хороших людей» президент України Володимир Зеленський. На це Буданов відповів лаконічно з усмішкою: «Ну а як же може бути інакше?».

Як повідомляв Главком, на робочому кабінеті керівника Офісу gрезидента України Кирила Буданова журналісти помітили червоний записник із незвичною назвою – «Список під***сів-2026». Згодом про блокнот Кирила Буданова українці почали сторювати іронічні дописи та залишати під ними різноманітні коментарі.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вважає реалістичним сценарій завершення активної фази бойових дій до листопада. За його словами, він підтримує оцінку президента Володимира Зеленського щодо необхідності якнайшвидшого припинення війни та наголосив, що українська влада працює над досягненням цієї мети. Водночас Буданов підкреслив, що реалізація такого сценарію залежить не лише від України, а й від готовності Росії до змін у характері війни.

Також очільник Офісу президента заявив, що переговорний процес щодо можливого завершення війни триває, хоча значна частина контактів відбувається непублічно. За його словами, нинішню ситуацію не варто вважати глухим кутом, оскільки дипломатична та управлінська робота продовжується. Буданов наголосив, що далеко не всі переговори можуть бути винесені у публічну площину через їхню чутливість.

Крім того, Буданов підтвердив підготовку до нового візиту американської делегації. За його словами, представники США найближчим часом планують відвідати як Київ, так і Москву. Українська сторона вже готується до цих контактів та продовжує координацію своїх дій у межах дипломатичного процесу.

