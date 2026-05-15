У Києві росіяни знищили офіс відомого виробника дронів: заява компанії

glavcom.ua
Ірина Міллер
Безпілотник Raybird від компанії Skyeton
фото: Skyeton/Facebook
Компанія пообіцяла, що продовжить свою роботу та постачання безпілотних технологій Силам оборони України

Під час чергової комбінованої атаки РФ по Києву у ніч проти 14 травня було знищено офіс компанії Skyeton, яка займається виробництвом та постачанням безпілотних технологій Силам оборони України. Про це повідомили в пресслужбі компанії на сторінці в соцмережі Facebook, інформує «Главком».

У компанії пообіцяли продовжити свою роботу для перемоги нашої країни.

«Внаслідок сьогоднішньої російської атаки було знищено наш київський офіс. Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян, тому були до цього готові і релокували виробничі потужності у різні частини нашої країни та за кордон», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що компанія продовжить свою роботу та постачання безпілотних технологій Силам оборони України, «аби наблизити день, коли ми та наші близькі нарешті будемо в безпеці та під мирним небом на своїй землі».

Заява компанії Skyeton
скриншот

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. 

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

За останніми даними з місця подій, рятувальники деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Дарницькому районі тіло вже третього загиблого. Пошукова операція триває. Також зафіксовано пошкодження інфраструктури метрополітену.

До слова, українські виробники безпілотних літальних апаратів стикаються з недобросовісною конкуренцією та крадіжкою технологій з боку деяких європейських компаній. Роман Княженко, головний виконавчий директор української компанії Skyeton, яка є ключовим виробником далекобійних дронів для ЗСУ, звинуватив західні фірми у «фальсифікації» бойових випробувань та спробах вивідати секрети українських розробок під виглядом співпраці. 

