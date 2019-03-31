У Києві створено об’єднаний громадсько-добровольчий штаб, який стежитиме за виборами



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Штаб, зокрема, здійснюватиме паралельний підрахунок голосів

«Наше завдання – проконтролювати процес проведення виборів об’єднаними зусиллями», - заявив голова Координаційної ради добровольців і волонтерів НФТУ, голова ГО «#ДІЯ» Андрій Шараскін

У Києві під час виборів працюватиме об’єднаний громадсько-добровольчий штаб «Контроль за виборами. Громадянське суспільство в дії», який буде стежити за виборами, проводити екзит-пол та повідомлятиме про хід голосування.

Про це повідомили представники штабу на прес-конференції у Києві.

Об’єднаний штаб «Контроль за виборами. Громадянське суспільство в дії» створений для того, щоб у день виборів президента здійснювати збір, аналіз і оприлюднення інформації щодо процесу виборів, стежити за перебігом голосування, оперативно реагувати на повідомлення про порушення чи зловживання на дільницях.

«Наше завдання – проконтролювати процес проведення виборів об’єднаними зусиллями. Нам вважливо, щоб зміна чи залишення влади відбулось у легітимний спосіб», - сказав голова Координаційної ради добровольців і волонтерів НФТУ, голова ГО «#ДІЯ» Андрій Шараскін.

За його словами, штаб коментуватиме екзит-поли.

«Станом на сьогодні майже 1000 спостерігачів від наших організацій, які зареєстровані в ЦВК. Волонтери, кожен у своєму регіоні слідкуватиме, щоб все в законний спосіб відбувалось. Здійснюється і паралельний підрахунок голосів. У полях здійснюється дослідження: збирається інформація, починаючи від явки...» - повідомив він.

До складу штабу входять Координаційна рада добровольців і волонтерів Національного форуму «Трансформація України», громадська платформа «#ЗахистиCвійГолос», мережа активних громадян #SPILNO, міжнародна організація #GlobalUkraine, ініціатива «#ТвійГолос», «ГРОМ ЦВК» – громадський контроль за виборами президента України, Громадська ініціатива «Стрілецький легіон» та інші.

Раніше повідомлялося, що у Києві у неділю, 31 березня, на виборах президента працюють у штатному режимі усі 1103 виборчі дільниці.

Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.