У Константинополі відбулась хіротонія екзарха Вселенського Патріархату в Києві

Варфоломій висвятив на єпископа архімандрита Михаїла, екзарха Вселенського Патріархату в Києві

Сьогодні, 8 листопада 2020 року відбулася єпископська хіротонія екзарха Константинопольської церкви в Україні архімандрита Михайла (Аніщенко), обраного єпископа Команського.

Хіротонію провів патріарх Варфоломій в день свята Собору святих архангелів Михаїла та Гавриїла і інших безтілесних сил, під час патріаршої літургії.

Під час літургії Його Святість у співслужінні зі святими архієреями та високими гостями з-за кордону висвятив на єпископа архімандрита Михаїла (Аніщенка), екзарха Вселенського Патріархату в Києві.

Архімандрит Михаїл Аніщенко народився 1976 року у м. Хабаровськ (РРФСР) у родині військовослужбовця, після повернення на батьківщину сім’я замешкала у Луцьку.

У 1994 році вступив до Волинської духовної семінарії УПЦ, яку успішно закінчив у 1998 році.

Протягом дев’яти років був кліриком собору Всіх Святих землі Волинської міста Луцька. Дистанційно навчався у ПСТГУ.

Був викладачем та секретарем вченої ради Волинської духовної семінарії. У 2007 році з благословення Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України вступив на навчання до Афінського національного університету імені Каподистрії, який закінчив у 2012 році. Кілька років студіював теологію та церковне право в Інституті вищих богословських студій при Православному центрі Вселенського Патріархату в Шамбезі, Університеті Женеви та Фрибурзькому університеті (Швейцарія).

З 2011 по 2019 був настоятелем храму преподобного Аліпія Стовпника в Анталії (Туреччина). У 2013 році Всесвятішим Вселенським Патріархом Варфоломієм був возведений у сан архімандрита.

У січні 2019 р. рішенням Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату призначений очільником Ставропігії Вселенського Патріархату та Екзархом Вселенського Патріарха у м. Києві.

2 лютого 2019 року в Андріївській церкві відбулося поставлення архімандрита Михаїла на Екзарха Вселенського Патріархату в Києві, яке очолив митрополит Галльський Еммануїл Адамакіс у співслужінні ігумена афонського монастиря Ксенофонт архімандрита Алексія та інших представників Святої Гори.

Володіє українською, російською, грецькою, турецькою, англійською та французькою мовами.

Нагадаємо, 6 жовтня 2020 року, в перший день роботи Священного Синоду Константинопольської церкви на Фанарі, ієрархи одноголосно вирішили вибрати архімандрита і екзарха в Києві єпископом Команського. Новообраний єпископ продовжить своє служіння в Україні.