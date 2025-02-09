Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: врятовано дитину

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: врятовано дитину
Внаслідок пожежі постраждало дві жінки та чоловік
фото: ДСНС

Внаслідок пожежі постраждало дві жінки та чоловік

У Дніпропетровській області у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Працівники ДСНС врятували дитину, вивели людей та допомогли постраждалим. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Вночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Покровському районі міста Кривий Ріг. Як виявилося, займання виникло у в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

Багатоповерхівка у Кривому Розі
Багатоповерхівка у Кривому Розі
фото: ДСНС

Зазначається, що під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували дитину, а також вивели 13 осіб на безпечну відстань від полум’я. Крім того, постраждали дві жінки та чоловік.

Рятувальники вивели 13 осіб з будинку
Рятувальники вивели 13 осіб з будинку
фото: ДСНС

Нагадаємо, у Кіровоградській області під час пожежі загинула дівчинка-підліток, а чоловік та жінка отримали травми. Про це пишуть на сайті Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області.

8 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Березовій у селі Неопалимівка у Кропивницькому районі. Рятувальники, які прибули на місце події, знайшли тіло 15-річної дівчини та двох людей з травмами. Чоловіка та жінку госпіталізували до лікарні.

Раніше ми писали, що у Бориспільському районі чоловік посварився зі знайомим під час застілля та згодом кинув гранату у його подвір’я. Про це повідомила поліція Київщини.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні в одному з гаражних приміщень компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Під час застілля між двома знайомими виник конфлікт. Згодом фігурант прийшов до оселі потерпілого та кинув гранату у подвір’я. Внаслідок вибуху пошкоджено вікно будинку та паркан, проте потерпілих не зафіксовано.

Читайте також:

Теги: пожежа ДСНС Кривий Ріг рятувальники Дніпропетровщина жінка чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

У Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника університету
У Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника університету
Росія втратила під Покровськом більше людей, ніж у другій чеченській війні, – Трегубов
Росія втратила під Покровськом більше людей, ніж у другій чеченській війні, – Трегубов
У Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: врятовано дитину
У Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: врятовано дитину
На Дніпропетровщині через атаку дрона-камікадзе є постраждалі
На Дніпропетровщині через атаку дрона-камікадзе є постраждалі
Неодноразово витягував побратимів із самого пекла. Згадаймо Валерія Іщука
Неодноразово витягував побратимів із самого пекла. Згадаймо Валерія Іщука
В Україні без опадів: прогноз погоди на 9 лютого
В Україні без опадів: прогноз погоди на 9 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
23K
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
20K
Time на обкладинці «посадив» Маска за президентський стіл. Трамп відреагував
16K
На Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі
12K
«Євробачення-2025»: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:12
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua