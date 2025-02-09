У Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: врятовано дитину

Внаслідок пожежі постраждало дві жінки та чоловік

У Дніпропетровській області у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Працівники ДСНС врятували дитину, вивели людей та допомогли постраждалим. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Вночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Покровському районі міста Кривий Ріг. Як виявилося, займання виникло у в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

Багатоповерхівка у Кривому Розі фото: ДСНС

Зазначається, що під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували дитину, а також вивели 13 осіб на безпечну відстань від полум’я. Крім того, постраждали дві жінки та чоловік.

Рятувальники вивели 13 осіб з будинку фото: ДСНС

Нагадаємо, у Кіровоградській області під час пожежі загинула дівчинка-підліток, а чоловік та жінка отримали травми. Про це пишуть на сайті Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області.

8 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Березовій у селі Неопалимівка у Кропивницькому районі. Рятувальники, які прибули на місце події, знайшли тіло 15-річної дівчини та двох людей з травмами. Чоловіка та жінку госпіталізували до лікарні.

Раніше ми писали, що у Бориспільському районі чоловік посварився зі знайомим під час застілля та згодом кинув гранату у його подвір’я. Про це повідомила поліція Київщини.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні в одному з гаражних приміщень компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Під час застілля між двома знайомими виник конфлікт. Згодом фігурант прийшов до оселі потерпілого та кинув гранату у подвір’я. Внаслідок вибуху пошкоджено вікно будинку та паркан, проте потерпілих не зафіксовано.