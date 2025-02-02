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У Харкові внаслідок удару безпілотника спалахнула масштабна пожежа

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Харкові внаслідок удару безпілотника спалахнула масштабна пожежа
Зупинити поширення вогню рятувальникам вдалося за півтори години
фото: Суспільне Харків

Зайнялися склади та виробничі приміщення

Пожежа площею близько 2000 кв. м. спалахнула у середмісті Харкова після влучання російського ударного безпілотника. Про це розповів Суспільному на місці події речник рятувальників регіону Євген Василенко.

За його словами, горять склади та виробничі приміщення. 

«Поцілили у виробничо-складську будівлю, сталася масштабна пожежа. Горять текстильні вироби, сировина з поліефіру. На місці працюють підрозділи ДСНС: вісім відділень, 45 рятувальників. За попередніми даними, поранених немає», – сказав Василенко. 

Вибух пролунав близько опівночі. Зупинити поширення вогню рятувальникам вдалося за півтори години,  додав Василенко. 

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На весь екран

В ніч на неділю російські військові запустили у бік Харкова кілька ударних безпілотників. За попередніми даними, для атаки використовували шахеди, повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Це третє влучання безпілотниками такого типу по цивільним складам та житловим будинкам міста протягом тижня.

Нагадаємо, 1 лютого у Харкові ворожий дрон прилетів у Холодногірський район. Приліт відбувся у межах житлової забудови. На місці влучання сталася пожежа, загинула людина.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким людей, які загинули внаслідок масованої нічної російської атаки. 

До слова, Служба безпеки України оголосила підозри чотирьом російським генералам і полковнику, які організували повітряний удар гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня 2024 року. 

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Теги: росія війна безпілотник ДСНС пожежа Харків

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