На Київщині сварка під час застілля закінчилася вибухом

Під час застілля між двома знайомими виник конфлікт

У Бориспільському районі чоловік посварився зі знайомим під час застілля та згодом кинув гранату у його подвір’я. Про це повідомила поліція Київщини.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні в одному з гаражних приміщень компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Під час застілля між двома знайомими виник конфлікт. Згодом фігурант прийшов до оселі потерпілого та кинув гранату у подвір’я.

Пошкодження внаслідок вибуху гранати фото: Національна поліція України

Внаслідок вибуху пошкоджено вікно будинку та паркан, проте потерпілих не зафіксовано.

Поліцейські затримали 35-річного зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 ККУ), йому загрожує до семи років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Раніше за схожим сценарієм закінчився конфлікт у Дніпрі слідчі повідомили про підозру 41-річному чоловіку, який кинув гранату та спалив будинок сусідів через сварку. Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків в Новокодацькому районі міста Дніпро. На місці події правоохоронці зʼясували, що на території приватного домоволодіння потерпілих, під час сумісного відпочинку, між сусідами стався конфлікт. Правоохоронці затримали чоловіка працівники кримінальної поліції у будинку знайомого поблизу лісосмуги, де він переховувався після скоєного злочину.

Також у Броварах стався вибух у квартирі. Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната. У результаті поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доправили до лікарні.