Під час пожежі у Шевченківському районі Києва загинула людина

Загоряння сталося в одноповерховій недіючій будівлі на площі 60 кв. м

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці

У Шевченківському районі Києва сталася пожежа, під час якої загинула людина. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у місті Києві

«2 лютого о 22:30 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Ярославів Вал», – йдеться у повідомленні.

Загоряння сталося в одноповерховій недіючій будівлі на площі 60 кв. м фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Загоряння сталося в одноповерховій недіючій будівлі на площі 60 кв. м. О 23:50 займання ліквідували.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка та передали до карети швидкої медичної допомоги фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка та передали до карети швидкої медичної допомоги. Медики констатували смерть постраждалого під час пожежі.

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Рятувальники загасили пожежу, обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 31 січня, сталася пожежа в українському ресторані «Слава Україні» в талліннському районі Теллісківі в Естонії, поліція підозрює підпал. Про це повідомляє ERR із посиланням на слова правоохоронців. Як заявила прессекетарка Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітта Сепп, поліція отримала повідомлення про пожежу рано вранці 31 січня о 04:45 на півночі Таллінна.