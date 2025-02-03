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Під час пожежі у Шевченківському районі Києва загинула людина

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Під час пожежі у Шевченківському районі Києва загинула людина
Загоряння сталося в одноповерховій недіючій будівлі на площі 60 кв. м
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці

У Шевченківському районі Києва сталася пожежа, під час якої загинула людина. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у місті Києві 

«2 лютого о 22:30 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Ярославів Вал», – йдеться у повідомленні.

Загоряння сталося в одноповерховій недіючій будівлі на площі 60 кв. м
Загоряння сталося в одноповерховій недіючій будівлі на площі 60 кв. м
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Загоряння сталося в одноповерховій недіючій будівлі на площі 60 кв. м. О 23:50 займання ліквідували.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка та передали до карети швидкої медичної допомоги
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка та передали до карети швидкої медичної допомоги
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка та передали до карети швидкої медичної допомоги. Медики констатували смерть постраждалого під час пожежі.

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Рятувальники загасили пожежу, обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 31 січня, сталася пожежа в українському ресторані «Слава Україні» в талліннському районі Теллісківі в Естонії, поліція підозрює підпал. Про це повідомляє ERR із посиланням на слова правоохоронців. Як заявила прессекетарка Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітта Сепп, поліція отримала повідомлення про пожежу рано вранці 31 січня о 04:45 на півночі Таллінна.

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Теги: пожежа Київ смерть рятувальники

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