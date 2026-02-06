Стартувала подача заявок на виплати для робітників аварійно-ремонтних бригад

20 тис. грн на місяць нараховуватимуться, навіть якщо робітник відпрацював лише кілька днів

Виплата доступна для енергетиків, працівників газової галузі, водопостачання та водовідведення, транспортної інфраструктури

Сьогодні, 6 лютого, стартувала подача заявок в «Дії» на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Зараз у цих роботах по всій країні залучені понад 40 тис. фахівців – енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти й відновлюють критичні системи після атак», – каже вона.

Глава уряду наголосила, що 20 тис. грн буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця.

За словами Свириденко, списки подають підприємства через портал «Дія» з 6 по 15 число наступного місяця – працівникам не потрібно подаватися самостійно. Про отримання доплати можна дізнатися з повідомлення через «Дію», воно надійде після 16 лютого. Також про включення у список можна дізнатися від роботодавця.

Варто зазначити, що відкривати нові рахунки не потрібно – кошти зараховуються на поточний рахунок працівника.

Як подати заяву компанії:

авторизуйтесь на порталі «Дія» як керівник або уповноважена особа; подайте заяву з 6 до 15 числа за попередній місяць; якщо компанія є у списках профільних міністерств – форма відкриється автоматично; вкажіть дані працівників: ПІБ, РНОКПП, посаду, рахунок у будь-якому банку та телефон; підпишіть заяву КЕПом (для філій достатньо підпису керівника філії).

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, кожен робітник, який бере участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримає за січень, лютий і березень доплату.

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати. Це частина урядового пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

До слова, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.