Стартувала подача заявок на виплати для робітників аварійно-ремонтних бригад

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Стартувала подача заявок на виплати для робітників аварійно-ремонтних бригад
20 тис. грн на місяць нараховуватимуться, навіть якщо робітник відпрацював лише кілька днів
фото: ДТЕК

Виплата доступна для енергетиків, працівників газової галузі, водопостачання та водовідведення, транспортної інфраструктури

Сьогодні, 6 лютого, стартувала подача заявок в «Дії» на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Зараз у цих роботах по всій країні залучені понад 40 тис. фахівців – енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти й відновлюють критичні системи після атак», – каже вона.

Глава уряду наголосила, що 20 тис. грн буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця.

За словами Свириденко, списки подають підприємства через портал «Дія» з 6 по 15 число наступного місяця – працівникам не потрібно подаватися самостійно. Про отримання доплати можна дізнатися з повідомлення через «Дію», воно надійде після 16 лютого. Також про включення у список можна дізнатися від роботодавця.

Варто зазначити, що відкривати нові рахунки не потрібно – кошти зараховуються на поточний рахунок працівника.

Як подати заяву компанії:

  1. авторизуйтесь на порталі «Дія» як керівник або уповноважена особа;
  2. подайте заяву з 6 до 15 числа за попередній місяць;
  3. якщо компанія є у списках профільних міністерств – форма відкриється автоматично;
  4. вкажіть дані працівників: ПІБ, РНОКПП, посаду, рахунок у будь-якому банку та телефон;
  5. підпишіть заяву КЕПом (для філій достатньо підпису керівника філії).

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, кожен робітник, який бере участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримає за січень, лютий і березень доплату.

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати. Це частина урядового пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

До слова, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

соцвиплати енергетика

Президент зауважив, що цілеспрямованих ударів ворожих ракет і дронів по енергетичній інфраструктурі не було
В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський
2 лютого, 12:59
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
31 сiчня, 10:43
30 січня у Відні відбулося спеціальне засідання Ради керуючих Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)
МАГАТЕ б’є на сполох: удари Росії по енергосистемі України наближають ризик ядерної аварії
31 сiчня, 06:38
На думку Савченко, за нинішніх умов вирішення цієї проблеми можливе лише на законодавчому рівні
Борги «Гарпока» перед ВДЕ залишаються системною проблемою – юристка
25 сiчня, 14:21
На кадрах видно вплив морозів на роботу електростанції та масштаб руйнувань
ДТЕК показав наслідки обстрілів електростанції (відео)
25 сiчня, 14:13
Тімченко зазначив, що українська енергосистема зараз потребує обладнання для відновлення після обстрілів
Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України – гендиректор ДТЕК для The Times
25 сiчня, 13:42
Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн
Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн
21 сiчня, 10:18
Діє 10 черг ГАВ на Хмельниччині
На Хмельниччині вкрай серйозна ситуація в енергосистемі: деталі від обленерго
15 сiчня, 17:33
На окупованій Луганщині скасовують соцвиплати заради фінансування війни
На окупованій Луганщині скасовують соцвиплати заради фінансування війни
10 сiчня, 07:59

Стартувала подача заявок на виплати для робітників аварійно-ремонтних бригад
Стартувала подача заявок на виплати для робітників аварійно-ремонтних бригад
«Укрзалізниця» змінює ціни на квитки та правила їх повернення
«Укрзалізниця» змінює ціни на квитки та правила їх повернення
Тимчасове проживання та орендна плата: Україна змінює правила користування службовим житлом
Тимчасове проживання та орендна плата: Україна змінює правила користування службовим житлом
Перерахунок платіжок за комуналку: Свириденко повідомила деталі
Перерахунок платіжок за комуналку: Свириденко повідомила деталі
Пенсійний фонд відновлює виплати пенсіонерам-переселенцям: деталі
Пенсійний фонд відновлює виплати пенсіонерам-переселенцям: деталі
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
