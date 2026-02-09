Київщина: графіки відключення світла 9 лютого 2026 року

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Енергетики просять громадян споживати електроенергію економно та мінімізувати використання енергоємних приладів

Сьогодні, 9 лютого, у Київській області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 4 лютого 2026 року

1.1 черга – без світла з 0:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

1.2 черга – без світла з 0:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

2.1 черга – без світла з 0:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

2.2 черга – без світла з 0:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

3.1 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

5.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

6.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00.

Сьогодні, 9 лютого 2026 року на Київщині діють стабілізаційні відключення світла інфографіка ДТЕК

Енергетики просять громадян споживати електроенергію економно та мінімізувати використання енергоємних приладів.

Стан енергосистеми столиці

Нагадаємо, напередодні енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми столиці після чергового російського удару. Попри значний дефіцит потужності, Київ повернувся до тимчасових індивідуальних графіків відключень.

Містяни можуть дізнатися актуальний час відключень за своєю адресою через офіційні сервіси:

у застосунку «Київ Цифровий»;

в чат-ботах ДТЕК у Telegram та Viber.

на офіційному сайті ДТЕК.

Як повідомлялося, у ніч на 7 лютого російські окупанти здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цієї атаки пошкоджено дві теплоелектростанції ДТЕК, а також виведено з ладу ключові високовольтні підстанції, через що довелося вимушено розвантажити атомні електростанції. Україна втратила значну частину доступної генерації, що спричинило тимчасовий перехід до екстрених відключень.